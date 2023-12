Romina Carrisi sulla gravidanza: "Da piccola ero cicciottella. Ora apprezzo il mio corpo, ho capito il suo scopo"

Sarà un Natale magico quello di Romina Carrisi e il compagno Stefano Rastelli, il loro primo figlio nascerà a inizio gennaio 2024. Carrisi ha tenuto per sè la gravidanza per i primi cinque mesi e al settimanale Confidenze ha svelato il motivo: "Non ero pronta a condividere la notizia della gravidanza" e così si era rifugiata in campagna. La coppia sembrerebbe aver scelto il nome del loro bimbo, ma ancora c'è il massimo riserbo, di una cosa però Romina è certa: "Non si chiamerà Al Bano. Sarà un nome antico". "Punto su un nome non inflazionato, che renda il bambino riconoscibile. A me è piaciuto chiamarmi come mamma, ma per lui preferisco un nome che sia tutto suo", ha aggiunto Carrisi.

"Verso la maternità ho un approccio pratico che viene dalle radici contadine di nonna Jolanda, di cui sono fiera", ha aggiunto Romina che in questi mesi sta affrontando le trasformazioni del suo corpo. "Da piccola ero un po’ cicciottella, da ragazzina la vivevo male. Adesso, finalmente, ho capito il suo scopo e mi piace vederla crescere", conclude la futura mamma.