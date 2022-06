Rosalinda Cannavò racconta la sua battaglia contro l'anoressia

Rosalinda Cannavò è stata una delle protagoniste indiscusse del GF Vip 5. L’attrice siciliana durante la sua permanenza all'interno della casa più spiata d'Italia ha avuto modo di parlare ai coinquilini di uno dei periodi più difficili della sua vita, quando ha sofferto di anoressia. La ragazza è tornata a parlare dei suoi disturbi alimentari lo scorso anno, durante una puntata di “Il Bianco e Il Nero” il talk show condotto da Gabriele Parpiglia. Rosalinda ha rivelato al giornalista, come negli anni più proficui della sua carriera, dal 2010 in poi, è arrivata a pesare soli 32 chili. Spinta dalla pressione delle persone che le stavano intorno, l’attrice si era convinta che non avrebbe lavorato se non avesse raggiunto una magrezza evidente e l’idea di una bellezza falsata e inesistente. La 30ene ha svelato che sfogava, attraverso la malattia e quindi attraverso la privazione del cibo, qualsiasi frustrazione o momento di debolezza. Fino al punto di non riuscire più ad avere le forze necessarie per condurre una vita normale. Dai suoi aneddoti, infatti, Rosalinda rivela che la madre era costretta a lavarla, in quanto lei non aveva le forze necessarie per farlo, pensando addirittura al suicidio.

Il post di Rosalinda

Ora quei giorni non sono che un ricordo lontano per Rosalinda, che ha ritrovato la salute e la felicità accanto al fidanzato Andrea Zenga. La siciliana tuttavia non intende nascondere il suo passato e lo usa come un monito, per ricordare a sé quanto è forte, ma anche alle tante giovani ragazze che la seguono di non cadere vittime di un’ideale di bellezza irreale e sterile. La 30enne nella giornata di oggi ha infatti postato un commuovente video con il suo prima e dopo. Rosalinda ha mostrato il suo corpo emaciato, deperito, durante i mesi della malattia. Le gambe scheletriche, le ossa che sporgono dal corpo, il suo sguardo spento. Poi la Cantavo si è mostrata come è oggi, bella, in salute e soddisfatta di sé, con qualche kg in più. “Mi ricorderò di te eccome. Ho i segni sul cuore e sulla pelle! Ma sconfiggerti è stata la cosa piu difficile e giusta che potessi fare! Oggi sorrido, oggi sono felice senza di te ? lottate per tornare a sorridere e non permettete più a questo mostro di distruggervi la vita #anoressiaitalia #anoressianervosaitalia #dca #dcarecovery #anorexianervosarecovery"., scrive Rosalinda a corredo del video, un messaggio potete e di incoraggiamento che ha ricevuto il plauso del web.