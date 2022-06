Rosanna Vaudetti malore in mare, paura per l'ex signorina Buonasera

Paura per Rosanna Vaudetti, l’ex signorina Buonasera ha accusato un malore ieri, mentre si trovava a Portonuovo, come riporta Il Messaggero. La popolare conduttrice Rai, stava per svenire mentre si trovava in mare, rischiando di annegare. La donna, 84 anni è riuscita a raggiungere il bagno asciuga grazie all’aiuto alcuni bagnanti presenti in acqua che l’hanno prontamente soccorsa. Vaudetti è rimasta senza coscienza per qualche secondo, davanti allo stabilimento Giacchetti, dove sono poi intervenuti prontamente i soccorritori del 118. La donna è stata trasferita presso l’ ospedale regionale di Torretteessere per essere sottoposta a tutti gli accertamenti del caso, e da ieri è ricoverata nella clinica di Cardiologia, diretta dal professor Antonio Dello Russo. A seguito delle indagini cliniche, l'équipe medica questa mattina ha deciso di sottoporre Vaudeti ad un intervento di ablazione cardiaca.

Il commento di Rosanna Vaudetti

Le attuali condizioni di salute della conduttrice non destano particolari preoccupazioni. A tranquillizzare i fan è intervenuta lei stessa nella pagine de “l Resto del Carlino”: “Sto bene, ma ho rischiato di annegare", ha commentato la donna alla testata, "I medici vogliono fare degli accertamenti, perché ho bevuto". L'ex signorina buonasera ha poi raccontato cosa è successo quando era in mare: "Ieri mattina, ero al mare, a Portonovo, mi sono tuffata e sono svenuta in mare. Forse ho avuto uno shock, probabilmente dovuto alla temperatura dell’acqua. Ieri mattina, era davvero gelata. Invece, al sole e sotto l’ombrellone era molto caldo”. Nonostante la difficoltà del momento Rosanna non ha mancato di ironizzare su quanto accaduto: “Dopo lo svenimento sono ritornata a galla, ho raggiunto la riva e la gente mi ha soccorso. Praticamente, ho fatto tutto da sola" e riguardo l'essere fuori pericolo dopo un grande spavento: "Eh, speriamo di sì. Certo, toccherà aspettare gli esiti degli accertamenti medici”.