GF, Rosy Chin ha scritto un libro: "Non perdete l'occasione di leggerlo". Il web si divide

Sono trascorsi ormai diversi mesi da quando è calato il sipario sul Grande Fratello. O almeno per l'edizione 2023/2024, perché per la prossima sono già aperti i casting (come annunciato dallo stesso conduttore con questo video). Tra le protagoniste della passata edizione c'è stata anche Rosy Chin, la nota chef di cucina fusion, nata a Milano ma di origini orientali. Proprio lei, di recente, ha annuciato l'uscita del suo primo libro. Si intitola "Come piace a me - La mia storia e la mia cucina libera, coraggiosa, oltre le barriere e i pregiudizi", ed. Mondadori.

"Il mio obiettivo è arrivare a più persone possibili - ha detto Chin in una Instagram story pubblicata ieri, 2 giugno -, senza fare i conti in tasca a nessuno e rendere le mie ricette accessibili a chiunque. Detto questo, cercherò di fare più cose fusion e creative, quindi ricette italiane con un tocco di oriente come piace a me. Come ovviamente le ricette che ho nel mio libro. Lo avete già acquistato? Altrimenti fate il preorder perché dentro ci sono un sacco di ricette creative pazzesche, facili, super golose e gustose. In più c'è tutta la mia storia, il mio racconto. Mi raccomando: entro il 10 giugno chi acquista il libro può paretcipare alla masterclass esclusiva in zoom con me".

Il libro era stato preannunciato già diversi giorni fa su Instagram, con un post in cui Chin aveva scritto: "Ho il cuore che batte a mille dalla felicità! Il mio libro è finalmente disponibile in pre-order su tutti gli store digitali! Non perdete l’occasione di leggerlo: cliccate sul link in bio per acquistarlo e scoprite tutto ciò che ho da condividere". "Ogni pagina è scritta con passione e dedizione, e non vedo l’ora di conoscere le vostre opinioni. Grazie di cuore per il vostro supporto", aveva assicurato.

La reazione del web

Come ha reagito il web? In tanti si sono complimentati con l'ex gieffina: "Complimenti Rosy", "Sono feclissima per te, che soddisfazione. Sei il top. Sicuramente da prendere, non vedo l'ora di leggerlo", hanno scritto alcuni fan. Ma anche altri ex compagni di avventura si sono complimentati: "Grande Rox, spacchi", le parole di Paolo Masella. Oppure Letizia Petris: "Orgogliosa di te", "Sei una forza della natura", ha scritto Angelina Baraldi.

Qualcun altro, invece, è stato meno generoso. "Urca.. ci sarà scritto che nella lasagna ha messo le uova scadute da oltre un mese, che quando il cibo cade a terra per terra si raccoglie ugualmente nel piatto (gambero)[..]", "Ma allora è proprio vero che chiunque può scrivere un libro.. mi chiedo come può essere possibile", "Tutti scrittori..".