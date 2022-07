Si è rotta l'amicizia tra Elisabetta Canalis e Bianca Balti: le motivazioni dell'allontanamento

C? un gruppo di italiani che in perfetto stile americano hanno trovato la loro fortuna all?ombra delle palme di Los Angeles. Bianca Balti, Tiziano Ferro, Elisabetta Canalis, sono solo alcune delle celebrità nostrane che hanno coronato il loro sogno a stelle e strisce. Una vera e propria comunità di vip italiani a Los Angeles che si ritrova insieme per festeggiare ricorrenze ed eventi nazionali. La modella e il cantante, da amici da manuale, avevano organizzato una festa a sorpresa per l?ex velina nella sua casa di Beverly Hills, un party raccontato sui social Proprio su Instagram scorreva infatti il resoconto della profonda amicizia che univa in particolare la Balti e la Canalis, sempre più inseparabili nel corso degli anni. Le feste in piscina con le rispettive figlie anche loro molto legate, le notti brave da ?mamme single?, le sedute di allenamento e la condivisione di piccoli ma speciali momenti da amiche che vivono lontano da casa e che hanno trovato l?una nell?altra un reciproco sostegno. Eppure di questa amicizia mostrata sui social non resta che una manciata di post e un lontano ricordo. Da tempo infatti erano scomparse nei rispettivi profili di Elisabetta e Bianca le foto di coppia, così come i like e i commenti reciproci sotto i post. Da ultimo le due hanno smesso vicendevolmente di seguirsi. Un piccolo gesto ma che la dice lunga sullo status della loro amicizia. Non conosciamo ancora il motivo della probabile rottura tra le due amiche, possiamo avanzare solo alcune ipotesi. Che abbiano inciso le differenti vedute politiche delle due?

Una rottura politica?

La Canalis lo scorso anno era stata assurta a pasionaria della destra italiana dopo i suoi post considerati di parte. ?Penso che la direzione che stiamo prendendo è quella del dovere esprimere un pensiero a senso unico, censurando e censurandoci per il terrore di essere bollati come misogini, omofobi o razzisti. L?Italia è un Paese libero e così dovrebbe rimanere?, scriveva l?ex velina incontrando il plauso di Salvini e Meloni. Di tutt?altro avviso la Balti, da sempre impegnata contro il razzismo e a favore dei diritti civili. ?Il problema non è l?eccesso di politicamente corretto, ma il razzismo e l?omofobia?, ha affermato la modella in una recente intervista a L?Espresso, quasi rispondendo per le righe all?(ex) amica. In effetti gli ultimi scatti di coppia di Bianca e Elisabetta risalgono proprio allo scorso anno, che le esternazioni politiche della Canalis le abbiano fatte allontanare? Del resto l?ex velina mora non è nuova a rotture eclatanti con le amiche. La Canalis nel 2019 aveva chiuso la storica amicizia con l?ex collega Maddalena Corvaglia, conosciuta proprio sul bancone di Striscia la Notizia. Le due non sono mai intervenute a chiarire i motivi della rottura, dietro la quale pare ci sarebbero motivazioni economiche, visto che le showgirl avevano deciso di aprire una palestra insieme a Los Angeles. Ieri come oggi Elisabetta ha smesso di seguire Maddalena su Instagram ponendo la parola fine alla fraterna amicizia che le univa. Un gesto replicato anche con la Balti, che sembrerebbe convalidare l?ipotesi di un allentamento tra le due.