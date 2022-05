Rovazzi e Karen Kokeshi si sono lasciati: l'indizio che fa notizia

Continua l’eterno tira e molla tra Fabio Rovazzi e la storica fidanzata Karen Kokeshi. Pare che tra i due sia finita, e non è certo la prima volta.

A lanciare l’allarme è stato il settimanale Oggi, che fa sapere che nell’ultimo periodo il 28enne è stato avvistato più volte a Milano da solo. Da tempo l’attore non si fa vedere in compagnia della fidanzata e persone vicino alla coppia confermano che la love story sarebbe giunta al capolinea. Fa eco ai sospetti la rivista Diva e Donna, che nella rubrica Sussurri tra Divi, racconta di come la ragazza sarebbe in cerca una nuova casa milanese dove iniziare la sua nuova vita da single. La Kokeshi abitava infatti nell’appartamento di Fabio Rovazzi. I due si sono conosciuti nel 2019 andando ben presto a convivere. Altri indizi sulla rottura sopraggiungono da Instagram dove Karen Kokeshi vanta da ben 462mila follower.

L’ultima foto insieme Fabio Rovazzi risale a gennaio 2021, sarebbero inoltre stati cancellati tutti gli altri scatti di coppia. Per di più sotto le foto di entrambi gli ex partner sono spariti i reciproci like. Al momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito i rumors. Arriveranno a mettere a tacere il gossip?