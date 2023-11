Ruud Gullit denunciato dai figli: "Ci deve 500 mila euro"

Il nome di Ruud Gullit torna tra le cronache del momento per una vicenda che nulla ha a che fare con il calcio di cui è stato tra i simboli degli anni Ottanta e Novanta. L'ex calciatore olandese per anni centrocampista del Milan è stato portato in tribunale da due dei suoi sei figli per mancato adempimento alla responsabilità genitoriale. In particolare, si tratta di Quincy Georges Dil, 32 anni, e Cheyenne Dil di 29, nati dal matrimonio di Gullit con la modella Cristina Pensa a chiedere quasi 500 mila euro di arretrati di circa sette anni.

"Io non voglio fare il mantenuto per il resto della mia vita, è chiaro che quei soldi possono aiutarci, ma la nostra vuole essere una rivalsa sul piano morale", le parole di Quincy riportate da Repubblica: "Si è dileguato quando avevo cinque anni, è riapparso quando ne avevo dodici per poi sparire di nuovo, poi al massimo ci ha usato per ribaltare la narrazione di pessimo padre che in Olanda c'è di lui. Adesso speriamo che questa cosa la affermi anche un tribunale". Dopo Quincy e Cheyenne, Gullit ha avuto altri tre figli dalle successive consorti. Ed è a loro che fanno riferimento i primi due quando sostengono che "nel 2014 ci ha riuniti tutti e sei a Ibiza, ma era una farsa, quando siamo scesi dall’aereo c'erano già i fotografi. Ci ha usato per ribaltare la narrazione di pessimo padre che si faceva di lui. Ma i rapporti erano così inesistenti che per invitarci ci ha mandato un messaggio su Facebook".

L'obbligo di mantenimento

All'epoca della sentenza di divorzio tra Gullit e Pensa l'obbligo al mantenimento era di 7.200 euro mensili a titolo di contributo per i due figli che però venne disatteso nel giro di pochi anni. Un accordo regolarizzò la situazione, ma in seguito Gullit - spiega a Repubblica l'avvocato Alexandro Tirelli che assiste i due ragazzi - continuò sostanzialmente a disinteressarsi dei figli. "In realtà quello che lamentano questi ragazzi è che il padre sia letteralmente scomparso dalle loro vite" dice il legale che annuncia di procedere con un'azione legale per richiamarlo ai suoi doveri anche in Olanda.