VIDEO | Sabrina Ferilli in festa per la vittoria della Roma. Ma questa volta niente streaptease

Ieri la città di Roma è stata animata dai festeggiamenti per la vittoria della Conference League. In ogni quartiere della Capitale, da Nord a Sud, è esplosa la gioia dei tifosi giallorossi. In migliaia si sono riversati nelle strade tra cori, fuochi d’artificio e allegria. Tra i fan in festa non poteva manca una giallorossa d’eccezione, Sabrina Ferilli. L’attrice fu l’immagine simbolo del terzo scudetto della Roma, conquistato nel 2001. In quell’occasione la Ferilli promise che, in caso di vittoria della squadra, avrebbe regalato ai tifosi un suo spogliarello. Promessa mantenuta, Sabrina fu la protagonista di un iconico streptease rimanendo in bikini, e negli annali della storia dello spettacolo.

I festeggiamenti della Ferilli

Questa volta la Ferilli, 57 anni di immutata bellezza, ha scelto di festeggiare in maniera più parca. La conduttrice, come tanti altri supporter della Roma, ha gustato la partita dal televisore in casa per poi mettersi in macchina e attraversare le strade della capitale in festa. Sabrina ha immortalato nelle stories Instagram i festeggiamenti dall’auto mostrandosi nella parte del passeggero. Accanto a lei un driver misterioso, probabilmente il compagno Flavio Cattaneo. Bandiere in ogni dove, cori, trombette e clacson che risuonano per la città. Queste le scene mostrate dalla Ferilli da una Roma in festa. “Che emozione…Se piagne stasera”, scrive la 57enne a corredo del magico momento. La conduttrice è poi scesa dall’auto attraversando a piedi la celebre Via Veneto. Alcuni tifosi , pur nel delirio, non hanno potuto non riconoscerla. Sono dei bambini che salutano Sabrina con affetto gridando in perfetto slang romano: “Daje!” L’attrice ricambia il saluto entusiasta scrivendo “Un bacio a questo bel bimbo”.