Sabrina Ghio, le foto del corpo dopo la gravidanza: "Non dovete essere dure con voi stesse"

E’ un momento d’oro per Sabrina Ghio. L’ex tronista lo scorso 7 giugno è diventata mamma della piccola Mia, nata dall’unione con il fidanzato e futuro marito Carlo Negri. I due si diranno “sì lo voglio” questa estate e l’ex ballerina è apparsa già in forma in vista delle prossime nozze. La Ghio ha condiviso un suo selfie in cui si mostra il fisico scolpito a soli 28 giorni dal parto, con ventre piatto ed addominali ben in vista. Nonostante la forma fisica ritrovata con rapidità Sabrina ha voluto inviare un messaggio potente alle tante donne che le scrivono a proposito del suo corpo attraverso un’Instagram story: “Sto ricevendo tanti di quei messaggi riguardo il mio corpo dopo il parto…Sono passi 28 giorni, non ho fatto diete particolari ma sono stata semplicemente attenta a cosa mangiavo per il mio bene e la mia salute! Sono stati giorni frenetici e sono stata molto attiva”, ha dichiarato l’influencer che aveva raccontato di aver messo sù 11 kg durante la gravidanza della secondogenita. Sabrina ha poi voluto invitare le sue followers a non fare raffronti tra corpi, invitando le donne a non accanirsi con sé stesse: “Il viaggio post partum di ogni madre è diverso…e non dovete essere dure con voi stesse e mai confrontarvi con altre! Tutte noi siamo diverse, abbiamo geni diversi e stili di vista diversi…Ma soprattutto ognuna ha tempi diversi! Accettiamoli e basta”.

Il post a 10 giorni dal parto

L’influencer era già intervenuta sulla questione corpo post gravidanza a soli 10 giorni dall’arrivo di Mia. All’epoca Sabrina non ha avuto paura di mostrare il ventre ancora gonfio e il corpo provato dal parto in una serie di scatti, a corredo dei quali ha scritto: “Alt!!! So già cosa mi scriverete: "ma se stai già benissimo, smettila!” Oppure “vabbè la solita che vuole darci la lezione”… beh invece vorrei parlarvi come ormai faccio da anni, da amica, da confidente, da sostenitrice delle donne. In questa seconda gravidanza, tanto sognata, ardentemente voluta, e con le unghie e con i denti strappata alle tante peripezie che non sempre mi hanno fatta stare tranquilla come avrei dovuto, sono state tante le cose che non avrei voluto sentirmi dire e che invece da bocche indiscrete mi sono state dette.. una tra tante “ora però che sei più grande è difficile perdere i kg della gravidanza, devi stare attenta, non hai più quell’età lì”… Boccone amaro? Si! E poi pensavo… Ci interessano davvero le opinioni non richieste? NOOO.. Ecco appunto, non deve importarci ciò che dicono le persone, deve importarci solo l’opinione di chi ci ama e di chi con noi condivide i momenti”, ha continuato Sabrina: “Questa è la mia pancia dopo un giorno dal parto e dopo quasi 10 giorni dal parto naturale, qualcuno dirà “eccone un’altra che vuole farci la lezione”, io sapete invece cosa vi dico? Fregatevene e parliamone, è importante parlare di accettazione, del rispetto del tempo per se stesse, per noi stesse. Non smetterò mai di parlarne a meno che un giorno non vedrò tutte le donne solidali e unitamente convinte che ognuna ha i suoi tempi, ognuna ha la proprie priorità ed esigenze e sopratutto ognuna di noi è libera di fare ciò che vuole nel rispetto del prossimo… ora torno da Mia che questa pancia adesso un po’ molle e sformata l’ha amata dal primo momento, proprio come me”. Insomma la Ghio, ieri come oggi, vuole invitare le donne a trascendere dagli altrui giudizi invitandole ad accettarsi così come sono, con i loro pregi e difetti, senza avere fretta di forzare i tempi.