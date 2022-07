Sabrina Ghio, al via i preparativi di nozze: la scelta dell'abito in anteprima

Manca sempre meno alle attesissime nozze tra Sabrina Ghio e il compagno Carlo Negri. Il grande giorno sarebbe fissato per il 27 agosto. Location prescelta, una terra cara ai promessi sposi: la Puglia. Carlo ha chiesto qui alla sua Sabrina di sposarlo lo scorso agosto, proprio durante un momento difficile per la soubrette che stava affrontando anche la lotta a un tumore.

Un momento felice

Arginate le difficoltà, ed anche la paura per alcuni aborti spontanei subiti dalla Ghio, la famiglia si appresta a vivere il suo momento più felice. Sabrina e Carlo hanno infatti accolto a giugno la primogenita Mia. La piccola, di quasi 3 mesi è arrivata a completare la famiglia allargata, di cui fa parte anche Penelope, 8 anni, avuta dalla ballerina dall'ex marito Federico Manzolli.

I dettagli sull’abito da sposa

Sabrina appena rientrata dalle vacanze in questi giorni è alle prese con gli ultimi preparativi per il grande giorno. Ad attenderla a Roma uno dei momenti più amati dalle bride to be: la prova dell’abito da sposa. L’ex tronista si è recata in un noto atelier di vestiti da sposa della capitale. "Prova degli abiti da sposa fatta”, ha rivelato compiaciuta su Instagram la ballerina, svelando qualche dettaglio in più dell'abito più bello, ancora in procinto di essere modificato. Ma Sabrina ha fatto molto di più postando direttamente un selfie con indosso l’abito, però opportunamente coperta dalla sarta. Osservando attentamente lo scatto si possono però dedurre alcuni particolari del vestito. Il capo, rigorosamente bianco, sembra composto da una gonna ad A, con spalline ampie. Il tessuto utilizzato, data la corposità e la lucentezza, potrebbe essere un mikado di seta, bando dunque al romanticismo del tulle o pizzo. L’abito scelto da Sabrina per le seconde nozze sembrerebbe dunque elegante e sofisticato. Nella caption della storia l’influencer ha fatto sapere qualcosa in più sul capo: “Io qualche ora fa. Che emozione in questi mesi! Ho fatto le prime prove degli abiti con Mia nella pancia e Penny che mi teneva la mano”, la Ghio parla di abiti lasciando intendere che ce ne sarà più di uno, oltre quello che abbiamo precedentemente scrutato. Poi prosegue: “Oggi l’ultima prova definitiva prima del matrimonio. Quel giorno sarà un susseguirsi di emozioni uniche! Non vedo l’ora, ma mi godo l’attesa”. Essendo la prova definitiva significa che manca davvero pochissimo al matrimonio, che chissà non si celebrerà già prima del 27 agosto.