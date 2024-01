Chi sono (e cosa fanno) i figli di Sandra Milo

Mondo dello spettacolo in lutto per la morte di Sandra Milo, la nota attrice e conduttrice, che si è spenta a Roma oggi, lunedì 29 gennaio 2024. Sandrocchia, come l'aveva soprannominata Federico Fellini per il quale è stata una musa, è stata una delle attrici più popolari del cinema italiano. Di lei si ricordano film, programmi tv, spettacoli teatrali ma anche la vita privata. Quattro matrimoni, tre figli. Cosa sappiamo al riguardo?

Chi sono i figli di Sandra Milo

Sandra Milo ha avuto tre figli: Ciro e Azzurra De Lollis (nati dall'amore con Ottavio De Lollis) e Debora Ergas (frutto della relazione con Moris Ergas). Purtroppo perse un bimbo da giovanissima, avuto con il primo marito Cesare Rodighiero. La coppia si separò dopo soli 21 giorni dal matrimonio, ottenendo l’annullamento dalla Sacra Rota. Debora, la più grande, è nata nel 1963 e lavora in Rai. È una giornalista de "La vita in diretta". Ciro, invece, è nato nel 1968 ed è sempre stato lontano dai riflettori. È sposato con Vanessa Ceccarini e hanno un bimbo: Flavio Milo De Lollis. Azzurra, invece, è la figlia più piccola e lavora nel mondo dello spettacolo.

Il miracolo della figlia Azzurra

Stando a quanto riportato dal Corriere, la nascita della figlia Azzurra è stata considerata un "miracolo" dalla Chiesa Cattolica. Pare che la stessa Sandra Milo avesse raccontato che la terzogenita, nata prematuramente al settimo mese di gestazione, tornò in vita miracolosamente. La Chiesa cattolica riconobbe l’autenticità del miracolo durante il processo di beatificazione di suor Maria Pia Mastena, fondatrice delle Suore del Santo Volto.

"La bimba nasce cianotica e priva di attività cardiaca e muscolare. Il ginecologo redige il certificato di avvenuto decesso della piccola. Ero disperata, quando la fedelissima suor Costantina prese la bimba, l’avvolse nella copertina bianca che avevo portato con me e fuggì via. Si recò a pregare Madre Maria Pia Mastena, fondatrice dell’ordine, e dopo poco la bimba fece il suo primo vagito. Suor Costantina avrebbe dovuto condurre la neonata nella cella mortuaria, ma la pose in un’incubatrice della nursery. Le praticò la respirazione bocca a bocca e le erogò l’ossigeno: contemporaneamente, invocò la sua Fondatrice. Di lì a poco, la piccola ebbe un sussulto, poi emise un respiro e cominciò a piangere. Esami successivi dimostrarono che il lungo periodo senza ossigeno al cervello non aveva in nulla intaccato il suo normale sviluppo", le parole di Milo.

La dedica ai figli dopo il David dalla Carriera

Nel 2021, quando Sandra Milo ricevette il David alla Carriera, disse all'ANSA: "Sono molto felice, un David alla carriera vale più di un David a un solo film, in quanto li premia un po' tutti. Questo è riconoscimento a tutti i registi con cui ho lavorato. Sono grata per loro e ringrazio anche i miei figli che mi hanno insegnato la pazienza e quindi sono felice di riceverlo adesso. Nel 1990 - durante la trasmissione "L'amore è una cosa meravigliosa" - Sandra Milo fu la vittima di un terribile scherzo, di cattivo gusto. Una spettatrice, infatti, intervenne dicendo: "Sandra, ma che ci fai lì? Ma non sai che tuo figlio Ciro è stato ricoverato gravissimo al San Giovanni? Ha avuto un incidente". Un episodio vergognoso, rimasto nella storia.