Sanremo 2022, Belen tifa da casa per il "suo" Damiano dei Maneskin

I Maneskin tornano sul palco dell'Ariston da assoluti protagonisti. Nella prima serata del festival, Damiano e i suoi compagni si sono esibiti con Zitti e Buoni, il brano con cui hanno conquistato la vittoria a Sanremo nell'edizione 2021 e poi all’Eurovision.

Una performance carica di emozioni al quale si è poi aggiunta Coraline, brano tratto dal nuovo album Teatro d’ira – Vol.I. Canzone al termine della quale Damiano non ha saputo trattenere le lacrime. Commozione che è stata condivisa su tutti i social e che non è passata inosservata al conduttore Amadeus che si è stretto in un abbraccio con il frontman dei Maneskin.

Tra le prime fan della celebre band, Belen Rodriguez che dal suo profilo Instagram ha condiviso la performance dei Maneskin definendoli "Orgoglio italiano". Semplice apprezzamento? Belen e Damiano sono stati spesso al centro del gossip per un presunto flirt in corso, poi smentito.