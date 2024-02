Sanremo, Annalisa piange mentre premiano Angelina? Lei rompe il silenzio

Il Festival di Sanremo è terminato ma ancora se ne parlerà a lungo. La 74esima edizione è stata emozionante, ricca di musica ma anche di polemiche e pettegolezzi. Uno degli ultimi riguarda le presunte lacrime di Annalisa. In tanti, infatti, sui social hanno notato che l'interprete di "Sinceramente" si sarebbe messa a piangere mentre veniva premiata Angelina Mango. O meglio, che i suoi occhi erano pieni di commozione, come rendendosi conto di non essere riuscita a vincere neanche questa volta. Ma sarà davvero così? Su precisa domanda del Corriere della Sera, la cantante ha così replicato: "Assolutamente no". Insomma, a volte l'apparenza inganna.

Il video che riportava la scena in questione - visibile qui sotto - aveva scatenato i commenti. "Si spezza il cuore", aveva scritto un utente sotto al filmato pubblicato dalla popolare pagina Trash Italiano. Altri commenti: "Vabbè ma lei spacca comunque", "Lei ci ha creduto e sperato fino alla fine, come tutti noi. Felicissima per Angelina, però Annalisa se lo meritava davvero. Ha fatto un Sanremo pazzesco. E soprattutto vogliamo parlare del televoto totalmente bloccato, soprattutto alla fine?", "Annalisa è bravissima e meritava pensando all'Eurovision, ma diciamo pure che ha fatto almeno 7 tormentoni in 2 anni, da sola o con altri, molti in contemporanea e insomma tutti un po' simili a questa canzone, Sanremo è una gara e il genere che propone Angelina è più in crescita!".

Il successo di Annalisa (e non solo)

Intanto sia Annalisa che Angelina Mango si godono il successo: tra ospitate nelle principali trasmissioni della tv italiana e numeri da urlo su Spotify. "La Noia" di Angelina è attualmente a 6.186.626 streams mentre "Sinceramente" di Annalisa oltre i 7 milioni. E Geolier vola oltre i 9 milioni (dati aggiornati alle 16.30 del 12 febbraio). Va da sé che la musica non è soltanto numeri ma anche intonazione, intepretazione, passione e grinta. Tutte caratteristiche che Angelina Mango possiede e che l'hanno portata a trionfare sul palco del Teatro Ariston. Una giovane ragazza, talentosa e che da sempre è vissuta nell'arte. E i risultati si vedono.