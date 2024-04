Santanché, la gaffe è clamorosa: "Come dimenticare Il Gattopardo di Lucchini"

La gaffe è di quelle destinate, se non ad entrare nella storia, senza dubbio a viralizzarsi sui social. Protagonista Daniela Santanché, che ospite agli Stati generali del cinema a Siracusa, si è fermata per qualche minuto a parlare con i giornalisti dell'importanza del cineturismo per la Sicilia.

Spiegando il lavoro di squadra tra governo e regione per continuare a far crescere il turismo sull'isola grazie al cinema, la ministra del Turismo ha commesso un errore madornale: "Se si conosce la Sicilia io credo che nessuno possa dimenticare Il Gattopardo di Lucchini - ha detto - o altri film bellissimi che sono stati girati qui". Peccato che Il Gattopardo venne girato nel 1963 da Luchino Visconti e non da Lucchini.

Uno scivolone che qualcuno deve averle repentinamente fatto notare, visto che poco dopo dal palco ha ammesso pubblicamente la cantonata, provando a sdrammatizzare: "Ho detto Lucchini e non Visconti. Domani questa cosa finirà su tutti i giornali". Nel frattempo impazza sui social.