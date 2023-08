Sara ricorda il padre Pino Daniele, il video condiviso sui social

Pino Daniele è morto il 4 gennaio 2015, aveva 59 anni. Ha lasciato cinque figli, due, Alessandro e Cristina, nati dal matrimonio con la prima moglie Dorina Giangrande e tre, Sara, Sofia e Francesco, nati da quello con Fabiola Sciabbarasi.

Sara è la figlia più conosciuta sui social del cantautore napoletano e in questi giorni si trovava in Sardegna con l'amica Aurora Ramazzotti e ha avuto modo di coccolarsi il piccolo Cesare Augusto che per lei è come un nipote. Su Instagram però Sara ha voluto ricordare il padre condividendo un video, pubblicato su una pagina di fan del cantante, in cui Pino parla della sua vita e anche dei suoi figli.

"Io credo che ognuno di noi ha un destino - afferma Pino in quel video - e ha delle cose da fare, poi ci sono quelli fortunati che riescono a farle e quelli sfortunati che non riescono a farle. Quindi io mi ritengo un uomo molto fortunato, con tutti gli acciacchi e i problemi che ho avuto nei percorsi della mia vita, però sono molto fortunato anche perché oltre a continuare a fare quello che faccio, ho cinque figli meravigliosi". Pino poi nel video spiega che grazie all'amore dei figli, della moglie e della musica ha sempre trovato il modo di andare avanti: "Ho sempre avuto questo amore per i figli e i figli mi hanno sempre aiutato, come questa (e mostra la chitarra) non mi ha mai lasciato a piedi. Nei momenti difficili ho sempre abbracciato la chitarra e i figli, la moglie mi hanno sempre salvato".

Dopo aver visto il video del padre Sara non ha potuto non pubblicarlo e a corredo del filmato ha scritto un dolcissimo messaggio: "Mi manchi".