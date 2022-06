"Sarah Jessica Parker invecchiata". L'attrice risponde alle critiche

In “And Just Like That”, abbiamo ritrovato le protagoniste di Sex and the City (tranne Samantha) 10 anni dopo rispetto a quando l’avevamo lasciate. Nella nuova serie le 3 amiche, ora 50enni, si trovano a fronteggiare i problemi della loro nuova età, tra acciacchi, tentativi di combattere i segni del tempo e insofferenza verso i più giovani. Carrie, Miranda e Charlotte sono cambiate caratterialmente ma anche esteticamente. In molti infatti hanno notato spuntare dei fili argento nella bionda chioma della giornalista mattatrice della serie, interpretata da Sarah Jessica Parker. Sembrerebbe che l’attrice, impegnata con le riprese della seconda stagione di “And Just Like That” voglia convertirsi al colore naturale. Una scelta fortemente criticata lo scorso anno, quando la donna è stata paparazzata a pranzo con un amico sfoggiando i suoi capelli sale e pepe e venendo sommersa dagli insulti.

Sarah Jessica Parker si racconta

Già all’epoca SJP rispose a tono ai commenti negativa, e questa volta intervistata dalla rivista Allure è voluta tornare sull’argomento spinoso: “Non è che io sia volutamente sprezzante o delirante. Ma non ci rifletto davvero. Ci sono state molte più chiacchiere periferiche sul mio tempo trascorso sulla terra di quante ne abbia passate a pensare io stesso”. L’argomento dei capelli grigi della Parker ha infatti galvanizzato la stampa internazionale: “Sono stati spesi mesi e mesi di conversazione su quanto sono coraggiosa per avere i capelli grigi", ha detto alla testata. "Ero tipo, per favore, per favore, applaudi il coraggio di qualcun altro su qualcosa!” Insomma la realtà non è troppo lontana dalla finzione. La presa di posizione di Sarah a molti avrà ricordato proprio quando durante un episodio di "And Just Like That" Carrie Bradshaw, visita un chirurgo plastico per sottoporsi ad un intervento di ringiovanimento per poi fare marcia indietro e decidere di accettarsi così come è. “Qual e il punto? È solo che... non mi interessa abbastanza”, ha detto ad Allure. “Quando esco dalla porta, voglio sentirmi bene, secondo i miei standard... non sono privo di vanità. Immagino che non mi importi abbastanza dell'opinione di tutti gli altri”. Una scelta la sua, perfettamente in linea con la politica di “And Just Like That”, che senza maschere ed orpelli ha voluto mostrare al pubblico i cambiamenti fisici delle donne di 50 anni. Nakoya Yancey, hair designer della serie , ha messo mano all’iconico caschetto rosso di Miranda (Cynthia Nixon), che per la prima volta è apparso grigio: “Voleva abbracciare il suo grigio... per dire: 'Questo è quello che sono. Affrontare; mi rende niente meno che una donna", ha detto Yancey a Page Six Style all'inizio di quest’anno. Una scelta che non è piaciuta a tutti, visto che sono pervenuti molti commenti “offensivi e superficiali” rivolti al cast: "Sento che quelle persone non sono realistiche. Tutti invecchiano... Diventerai grigio; questa è solo la realtà”, ha aggiunto l’hairstylist.