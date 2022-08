I Ferragnez hanno un cinema nella casa ad Ibiza: la serata extra lusso

La vacanza dei Ferragnez ad Ibiza è all’insegna del lusso. Chiara, Federico, insieme ai piccoli Leone e Vittoria, dopo la paura per il raro tumore al pancreas che ha colpito il rapper si stanno godendo un’estate all'insegna della spensieratezza. La famiglia più amata del web è volata nell’isola spagnola, dove i Ferragnez erano stati già nel 2019 quando Leone era ancora piuttosto piccolo. Un soggiorno come sempre a cinque stelle, a partire dal mezzo di trasporto. La Ferragni e il marito hanno volato su un costosissimo jet privato che ha attirato l'attenzione dei social, non risparmiando critiche all’imprenditrice digitale.

La villa da sogna ad Ibiza

La vacanza prosegue sulla scia del lusso anche per quanto riguarda la location prescelta dei Ferragnez. La famiglia alloggia infatti in una villa da sogno dotata tra l’altro di maxi piscina, un campo da basket e una pista da bowling. Chiara, Federico ed i bambini resteranno circa un mese ad Ibiza e per questo hanno scelto un mastodontico immobile dotato di ogni comfort. C’è un campo da basket, per la gioia di Fedez, grande appassionato di questo sport e una piscina olimpionica, da cui Chiara ha già postato degli scatti bollenti, oltre che un grande patio attrezzato in cui la famiglia si ritrova con i bambini e gli amici a gustare deliziose cenette.

La serata cinema dei Ferragnez

Proprio nella giornata di ieri i Ferragnez volevano godersi una serata cinema, ovviamente anche questa non poteva che essere sfarzosa, in perfetto accordo con le loro vacanze a 5 stelle. A bordo della piscina olimpionica è stato allestito un enorme maxi schermo, davanti a questo delle comode poltroncine scure corredate da tavolinetti bassi e romantiche candele. E che serata sarebbe senza pop-corn? A casa Ferragnez è comparso anche un banco dei pop-corn stile vintage grazie al quale Chiara, Federico e i loro ospiti hanno potuto vivere una vera e propria esperienza immersiva nel segno della settima arte. L’allestimento è stato curato da una nota società, che nelle location più esclusive e predilette dai vip, si occupa di mettere in piedi proiezioni private in ville da sogno, proprio come quella dei Ferragnez.