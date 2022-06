Le parole dette da Piqué all'amante (che avrebbero fatto imbestialire Shakira)

Shakira e Gerard Piqué hanno confermato le voci sulla fine della loro storia d'amore dopo 12 anni. Alla nota ufficiale, tuttavia, stanno continuando a seguire indiscrezioni sui motivi di un addio causato dalle scappatelle di lui, colto in flagranza da un investigatore privato ingaggiato proprio dalla cantante per pedinarlo e fornire prove ai suoi sospetti.

Secondo fonti non ufficiali, Shakira avrebbe deciso di troncare ogni rapporto quando ha avuto la dimostrazione che il difensore del Barcellona portava avanti una vera relazione clandestina con una ventenne di origini catalane (una certa C.C.), che lavora nella discoteca di Barcellona La Traviesa. Addirittura, qualcuno giura che Piqué abbia detto alla ragazza: "Sei la mia first lady". Shakira, allora, ha preferito metere la parola fine alla relazione, pagando anche all'agenzia investigativa un bonus sulla parcella per tenere le immagini dell'infedeltà lontane dai riflettori.

Di recente Shakira e Piqué hanno trascorso - separatamente - qualche giorno in Repubblica Ceca con i figli per accompagnare il piccolo Milan, impegnato nella supercoppa di baseball under 10. I due non hanno ancora deciso nulla sulla custodia condivisa dei bambini che, come precisato nella nota che ha sancito la fine della loro relazione, restano la loro priorità da tutelare al massimo.

La storia d'amore di Shakira e Piqué

La storia d'amore tra Gerard Piqué e Shakira è iniziata nel 2010, anno della Coppa del Mondo in Sudafrica vinta dalla Spagna. La coppia si incontrò durante la registrazione del videoclip "Waka Waka" e da quel momento iniziò una frequentazione che portò alla nascita dei due bambini, nel 2013 Milan Piqué e nel 2015 Sasha Piqué.

Poi la crisi, individuata già dall'assenza prolungata di foto di coppia sui social e anche dall'ultima canzone della popstar che sarebbe stata già indice di riferimenti al compagno "traditore". "Per completarti mi sono rotta in mille pezzi; mi avevano avvertito ma non ci ho creduto; mi sono resa conto che sei falso; è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso; non mi dire che ti dispiace, sembri sincero, ma ti conosco bene e so che stai mentendo; complimenti sei un bravo attore, su questo non ho dubbi; ti dovrebbero dare un Oscar", questi alcuni dei versi di Te Felicito, pubblicata lo scorso 21 aprile.