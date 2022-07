Sharon Stone in topless a 64 anni: "Grata della mia imperfezione"

Sharon Stone a 64 anni ancora un?icona di bellezza. L?attrice non ha paura di condividere la sua naturale evoluzione mostrandosi senza veli sui social. La Stone nella giornata di ieri ha postato un suo scatto in topless che ha mandato in visibilio i suoi oltre 3 milioni di followers. Sharon si mostra mentre ride divertita a bordo piscina. Indosso solo un bikini maculato sui toni del verde, un asciugamano in tinta a coprirle il seno. ?Imperfetta e grata in un giorno perfetto?, ha scritto l?attrice a corredo dell?immagine in cui mostra con orgoglio i segni del tempo. Qualche macchia, smagliature, la necessità di portare gli occhiali da vista. Eppure Sharon per tutti è ancora splendida, come le fanno notare nei commenti followers celebri e non. ?Legenda?, ?Iconica?, ?Bellissima?, ?Ancora così sexy?, questo il tenore dei commenti lasciati sotto il post della Stone che ha infiammato i social.

Le vacanze in Italia

La protagonista di Basic Instinct è reduce dalle vacanze in Italia, durante il soggiorno nel belpaese ha anche presenziato alla sfilata evento organizzata a Siracusa di Dolce e Gabbana. Tra la parata di star accorse per il fashion show Sharon ha stupito sfoggiando un completo degli stilisti composto da bustier oro con Swarovski e pantaloni azzurri con strascico. Dopo l?impegno mondano la Stone ha trascorso le vacanze nei pressi di Taormina, tra giri in barca, tuffi nel mare cristallino, scorci mozzafiato e tanto buon cibo nostrano. ?Il mio posto felice?, ha scritto l?attrice negli scatti, confermando il suo immutato amore per l?Italia.