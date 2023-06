Silvio Berlusconi, le ultime ore: la lotta alla leucemia e il peggioramento fino alla morte

Silvio Berlusconi è morto oggi, 12 giugno. Già da mesi il leader di Forza Italia conviveva con la leucemia mielomonocitica cronica. I suoi valori non accennavano a migliorare e così dopo i ricoveri di aprile, venerdì scorso era stato nuovamente portato all'ospedale San Raffaele di Milano dove poi è stato raggiunto dai figli, Marta Fascina e dal fratello Paolo poco prima del suo decesso.

Silvio Berlusconi e i ricoveri in ospedale

Sempre più frequentemente dal 2019 Silvio Berlusconi è stato ricoverato in ospedale: prima gli strascichi del covid, poi per curare una colica renale. Nel 2020 nessuna notizia relativa ai suoi ricoveri trapelò, ma nel 2021, a gennaio, il leader di Forza Italia mentre si trovava nel Principato di Monaco è stato portato in ospedale un "problema aritmologico"; per l'occasione Zangrillo, medico di fiducia di Silvio, andò "d'urgenza" a Monaco per poterlo visitare di persona a causa di un aggravamento delle sue condizioni di salute.

Ad aprile un nuovo ricovero al San Raffaele, lì Berlusconi rimase per quasi un mese per colpa di strascichi del covid, all'epoca nessuna informazione in più era stata data. A settembre nuovi controlli per accertamenti post covid lo costrinsero a tornare alla clinica.

A gennaio 2022 il leader fu ricoverato a causa di un'infezione: le sue condizioni di salute non erano gravi e dopo otto giorni ci furono le dimissioni, proprio dal nosocomio Silvio chiamò Sergio Mattarella che era stato riconfermato presidente della Repubblica.

Poi arriviamo al 2023: il primo ricovero il 30 marzo per alcune visite di controllo, in quell'occasione la degenza prolungata iniziò a destare i primi sospetti.

Gli ultimi mesi della malattia di Silvio Berlusconi

Solo pochi giorni dopo il ricovero per alcuni controlli ecco che il 5 aprile 2023 arriva la notizia di una nuova corsa al San Raffaele per problemi polmonari e la conseguente degenza in terapia intensiva. Le sue condizioni erano particolarmente gravi per colpa di una polmonite bilaterale acuta e per la prima volta, ad aprile, si parlò dalla possibilità di una leucemia. A rendere nota la presunta, poi confermata, malattia fu il Corriere della Sera che spiegò come anche i precedenti ricoveri fossero sempre legati alle cure necessarie per curare quella forma di cancro. All'ospedale accorsero Marta Fascina, il fratello Paolo e i figli.

A confermare la notizia del tumore del sangue fu il suo medico, Alberto Zangrillo, che comunicò anche che da circa due anni Berlusconi si stava curando proprio per quel tumore. Dopo giorni di miglioramento l'ex presidente lasciò la terapia intensiva per un reparto di degenza.

Il video dall'ospedale

Il 6 maggio, dopo un mese di degenza al San Raffaele e il niet dei medici per lasciare il nosocomio, Berlusconi riuscì a organizzare un set in ospedale per mandare un messaggio in occasione della convention azzurra "La forza dell'Italia", in corso a Milano. Il 19 maggio, dopo 45 giorni, fu dimesso, non si fermò a parlare con la stampa ma dall'auto salutò con la mano.

L'ultimo ricovero e la notizia della morte di Silvio Berlusconi

La paura poi si è fatta sempre più concreta il 9 giugno quando alla stampa giunse la notizia di un nuovo ricovero di Silvio Berlusconi, che era stato dimesso solo pochi giorni prima. Il Cavaliere era stato portato al San Raffaele per alcuni controlli, ma le sue condizioni si mostrarono subito molto gravi e infatti la compagna Marta Fascina non lasciò quasi mai la struttura sanitaria.

Quello che doveva essere un ricovero quasi di routine per degli "accertamenti programmati" si è poi trasformato in qualcosa di molto più grave e solo tre giorni dopo, lunedì 12 giugno, è arrivata la notizia della sua morte. I figli e il fratello sono corsi al capezzale dell'imprenditore e leader politico per porgergli l'ultimo saluto.

Cos'è la leucemia mielomonocitica cronica (LMMC)

La leucemia mielomonocitica cronica (LMMC) è una malattia molto rata, ma tra le sindromi mielodisplastico-mieloproliferative è la più frequente. Questa malattia del sangue si caratterizza per un importante aumento di specifici globuli bianchi, ovvero monociti, e colpisce in particolare persone in età avanzata. Come spiega il sito di Ail, Associazione italiana contro leucemia e mieloma, questa leucemia può "presentarsi in una forma displastica, in cui prevalgono anemia e neutropenia, oppure in una forma proliferativa, con un numero elevato di globuli bianchi. Vi è sempre un eccesso di monociti nel sangue e nel midollo, e un numero variabile di cellule immature (blasti)".

"La LMMC è una malattia eterogenea, che ha il picco di incidenza in pazienti in età avanzata, in particolare tra i 50 e i 70 anni, e un’età media di insorgenza di circa 60 anni. Ma non dobbiamo dimenticare che vi sono anche rare forme giovanili, e che molto spesso può avere un esordio totalmente asintomatico e quindi molto subdolo", ha spiegato a Today l'oncoematologo Claudio Cerchione, Dirigente medico e Ricercatore presso l'Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" - IRST IRCCS, nonchè Presidente della Society of Hematologic Oncology (SOHO) Italy e Ambasciatore della SOHO per l’Italia.

La diagnosi spesso è occasionale e nasce "da un semplice esame emocromocitometrico, effettuato per un controllo di routine quando non vi è alcun tipo di sintomatologia. I risultati di questo esame possono mostrare una leucocitosi, aumento dei globuli bianchi, di grado più o meno severo, e in particolare un incremento dei monociti (una specifica popolazione di globuli bianchi). Esistono anche forme che esordiscono con la sola ematopoiesi inefficace, in cui il paziente si presenta con anemia, leuconeutropenia e talvolta piastrinopenia, e con una monocitosi relativa, e i sintomi a essi correlati sono stanchezza, infezioni ricorrenti o emorragie".

