Sofia Vergara 50 anni e non sentirli. Gli scatti hot per il compleanno

Sofia Vergara spegne 50 candeline! Giorni di festa per la star di Modern Family che ieri, 10 luglio, ha raggiunto mezzo secolo. Le celebrazioni sono iniziati con un pranzo a bordo piscina al Sunset Tower Hotel. Per l?occasione Sofia è stata raggiunta da amici e famigliari, tra cui figlio il Manolo Gonzalez Vergara e il marito, l?attore Joe Manganiello. La Vergara, a dispetto dell?età, si è mostrata splendida con un abito lungo stampato con collo a cuore che ha messo ben in evidenza le forme prorompenti che l?hanno resa celebre. ?50 e ancora favolosa!?, recita la bottiglia di champagne personalizzata che l?attrice ha stappato per il lieto evento. Dopo la foto di rito con la torta Sofia ha postato la miriade di fiori e doni ricevuti per il tanto importante traguardo. In questa giornata speciale non poteva mancare un dolce pensiero del marito 45enne Joe Manganiello, con cui Vergara è sposata dal 2015. L?attore ha celebrato la moglie con un carosello di immagini di coppia che li mostra affiatati e sorridenti. ?Felice compleanno amore mio, ti amo così tanto?, ha scritto l?uomo a corredo degli scatti.

Festeggiamenti non stop

Ma i festeggiamenti per Sofia & co non sono di certo terminati quì. L?attrice ha organizzato un picnic di compleanno con i parenti più ristretti, il marito, il figlio, la nipote e la mamma. Obbligatorio un cambio d?abito per Sofia che si è mostrata seducente, con un maxi-dress salmone. Le celebrazioni per Sofia sono poi proseguite anche nella serata. La colombiana ha organizzato un party con gli amici più cari. Per la terza festa del giorno l?attrice ha stupito con un abito aderente giallo limone che ha ben evidenziato la sua fisicità. La torta in questo caso ha avuto le sembianze di una borsa Louis Vuitton piena di dollari. Forse un buon auspicio per l?attrice? Sofia si è cimentata nel fatidico rito dello spegnimento delle candeline non rinunciando a ridursi un po? l?età. L?attrice ha spostato le candele così da indicare 5 anni. Del resto vedendola nelle foto della giornata è davvero difficile credere che Sofia abbia 50 anni.