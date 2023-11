Sonia Bruganelli, il post sul matrimonio con Bonolis: il commento della figlia non passa inosservato

Un cuore rosso. Così Sonia Bruganelli commenta una scheda pubblicata da qualche sito sulla famiglia costruita con Bonolis, che condivide sul suo profilo Instagram come post. "Nel 1997 incontra Paolo Bonolis con cui si sposa nel 2002" si legge, e ancora: "La coppia ha tre figli: Silvia (2003), Davide (2004), Adele (2009)".

Tra le informazioni, ovviamente, anche la separazione annunciata lo scorso giugno, specificando che sono rimasti comunque in ottimi rapporti. Ed è proprio così. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, nonostante abbiano messo un punto al loro matrimonio, continuano a camminare l'uno accanto all'altra come una famiglia. Una scelta di vita ammirevole, seppure molto complicata da prendere e portare avanti, e spesso anche criticata da chi al contrario sostiene che quando ci si lascia le strade devono necessariamente dividersi.

Tra i commenti al post, infatti, non mancano contestazioni del genere, anche se fra tutti i messaggi a colpire è quello di Adele, la sua figlia più piccola. La ragazza però si concentra su un altro dettaglio. "Comunque dicono sempre che sono del 2009" scrive, facendo notare che in realtà ha ben 2 anni in più. La risposta della mamma è da incorniciare: "Sarai contenta tra 30 anni amore". Insomma, per i figli di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli l'unica cosa che stona nella loro famiglia, al massimo, è l'età.