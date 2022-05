Sonia Bruganelli soddisfatta del risultato della blefaroplastica: “Non riesco a farne a meno”

Si sa le celebrità tentano sempre di nascondere gli interventi di chirurgia e nemmeno sotto tortura ammetterebbero di farvi ricorso, nonostante le evidenze. Ma non Sonia Bruganelli. L’ex opinionista del Grande Fratello in vista dell’estate si è voluta regalare ritocchino e non lo nasconde affatto: si è sottoposta ad blefaroplastica superiore, ossia l’intervento che permette di eliminare la pelle in eccesso dalle palpebre ringiovanendo lo sguardo. La Bruganelli ha documentato su Instagram l’operazione mostrandosi a cena con un amico con gli inequivocabili cerottini agli occhi, commentando ironicamente: “Only the brave!!! Marco è voluto venire a vedere il miracolo degli occhi che lacrimano. Ed io mi ero stancata di stare a casa. P.s. credo di aver esagerato con il copri occhiaie”. In un altro scatto amarcord in compagnia del figlio Davide bambino ha voluto scherzare sul tempo che passa, alludendo all'operazione: "“Ricordi… 5 anni fa… Davide, me e Spiderman. Situazione attuale? Davide è ormai quasi un uomo, io ho fatto la blefaroplastica per illudermi di essere ancora come nella foto e ‘l’inseparabile’ uccellino è spirato in circostanze misteriose. Bello il tempo che passa eh?!?"

La Bruganelli si mostra orgogliosa

Dopo alcune settimane di convalescenza in cui Sonia, oltre ai cerotti ha dovuto proteggere gli occhi dietro agli occhiali da sole, può finalmente mostrare orgogliosa il risultato dell’operazione. Lo fa come di consueto su Instagram postando un suo selfie in bianco e nero. “Scusate la franchezza non riesco a farne a meno. #occhi”, scrive la moglie di Bonolis a corredo dello scatto, mostrando i repentini risultati del ritocchino. Sonia appare ringiovanita, con uno sguardo fresco valorizzato dai suoi occhi chiari. Ma un ulteriore elemento è arrivato ad impreziosire lo sguardo della Bruganelli. Delle ciglia finte ben visibili. E anche questa volta l’imprenditrice risponde ai commenti negativi contro le nuove ciglia con la sua consueta ironia: “Sì ma le ho pagate eh!!!”