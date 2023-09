Una corteggiatrice di Paolo Bonolis scrive a Sonia Bruganelli: "Me lo presenti?". La sua (spiazzante) risposta

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis continuano a restare un binomio indivisibile nonostante l'annuncio della loro separazione. Da subito entrambi hanno assicurato che la fine del loro matrimonio non significa rottura di un legame che comunque resta e resterà sempre come prosieguo di un'unione famigliare tenuta insieme nel nome dell'affetto reciproco e dell'amore per i loro figli. E proprio per un sentimento che resta forte nonostante la scelta di lasciarsi, il rapporto tra i due ex continua a non essere indifferente a qualche gelosia. "Non escludo che se incontrasse una donna potrei diventare gelosa" ha ammesso Sonia di recente, intervistata a Verissimo: "Siamo fortunati che nessuno dei due si è ancora innamorato di un'altra persona".

Ma la singletudine di Bonolis ha indotto comunque una corteggiatrice a farsi avanti, chiedendo proprio a Sonia Bruganelli di fare da tramite per presentarglielo. "Però potresti presentarmi Paolo!", ha scritto a corredo dell'ultimo post con cui la ex opinionista del Grande Fratello annunciava novità professionali. Pronta la replica: "Non dispongo della sua agendina", ha scritto Bruganelli, aggiungendo una emoji per enfatizzare l'ironia della sua risposta e forse anche un pizzico di fastidio che conferma l'eccezionalità del loro rapporto.

"Alcuni pseudoamici hanno cercato di farlo rallegrare, uscire, portando amiche", ha raccontato Sonia parlando di quanto avvenuto nei primi tempi dopo la separazione: "Lui è sempre stato rispettosissimo. Pur sapendo che non ha problemi a trovare una donna. È un family man stupendo, parlo meglio ora di lui che prima", ha aggiunto: "lo amo davvero, altrimenti non mi chiamerebbe".