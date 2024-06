Ex tronista allena la voce per entrare a Tale quale show

Un'insospettabile Sophie Codegoni punta ad entrare a Tale e Quale Show. A rivelarlo è stata Deianira Marzano la quale ha dichiarato che una nota ex gieffina e tronista ha preso delle lezioni di canto per non farsi trovare impreparata e per cercare di entrare nel cast dello show.

“Posso rivelare che tra due settimane iniziano i casting della nuova edizione di Tale e Quale Show di Carlo Conti - ha dichiarato la Marzano ospite di Gabriele Parpiglia nel programma di Radio Marte, Gente di Marte - Sapete chi è che si sta preparando? La Codegoni! Sophie Codegoni sta facendo delle lezioni di canto e una persona che conosce la sua nuova insegnante di canto mi ha detto questa cosa, sì che si prepara per provare a entrare nel programma".

E non solo, in merito alla presunta riconciliazione con Alessandro Basciano, Deianira Marzano ha rivelato che: " lei e il fidanzato Alessandro Basciano sono in crisi, ancora. Sì, avevano fatto pace da poco. Lei ora si è trasferita a casa di sua madre".