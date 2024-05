Angelina Mango, arrestato lo stalker che la perseguitava da mesi. Chi è

Una brutta storia quella che ha visto coinvolta, suo malgrado, Angelina Mango e la mamma Laura Valente. Un uomo pregiudicato, 49 anni e residente in provincia di Ferrara, è stato infatti arrestato dai carabinieri per stalking nei confronti di Angelina e Laura Valente, come riportato dal Corriere. Lunedì 20 maggio, infatti, i militari del 112 hanno dato esecuzione a una ordinanza emessa dal gip del tribunale di Milano con cui il 49enne è stato sottoposto alla misura cautelare provvisoria del ricovero in una struttura del servizio psichiatrico ospedaliero.

Il ricovero in psichiatria

L'uomo era già agli arresti domiciliari, da quando - lo scorso febbraio - Mango e Valente lo avevano denunciato in seguito ai continui messaggi WhatsApp e raccomandate che ricevevano. Nonostante il divieto di comunicare con loro con qualsiasi mezzo, l'uomo ha continuato a tartassare le donne, motivo per il quale è stato deciso di inasprire le misure nei suoi confronti. Il 49enne è stato sottoposto anche a un Trattamento Sanitario Obbligatorio, in attesa di una valutazione più precisa circa la sua salute mentale. Ieri è stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale ferrarese Sant’Anna di Cona, costantemente sorvegliato dal personale della Polizia Penitenziaria. Non risultano commenti pubblici da parte dell'artista, almeno al momento.