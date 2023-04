Daniele De Martino, il fratello di Stefano, vince il primo incontro di boxe: le foto

Il fratello di Stefano De Marino, Davide De Martino, ha vinto il suo primo incontro ufficiale di boxe. Si tratta del Campionato Regionale di Gym Boxe, un importante traguardo per il 18enne che inizia così ufficialmente la sua carriera agonistica. La sua palestra di riferimento ha formato importanti campioni nazionali, come Irma Testa, si tratta della Boxe Vesuviana e a vegliare su De Martino è stato proprio Biagio Zurlo, il tecnico della scuola di boxe.

A supportare Davide tutta la famiglia e in particolare Stefano, che prima di intraprendere la carriera della danza aveva per un periodo frequentato la palestra (anche se la passione per la boxe non l'ha mai abbandonata come dimostrano gli allenamenti che ogni tanto condivide su Instagram). "Una grande emozione per me - ha dichiarato Enrico De Martino, il padre di Stefano, Davide e di Adelaide, 27 anni -. Non ho potuto partecipare al primo match di Davide ma anche a distanza mi sono fortemente emozionato ricordando i primi passi di Stefano nel mondo dello spettacolo". Belle parole anche da Biagio Zurlo il maestro: "Per un discreto periodo ho allenato Stefano alla Boxe Vesuviana senza potergli far fare gare per la sua carriera artistica e adesso, allenando Davide e farlo salire sul ring, per una competizione ufficiale, malgrado si tratti di Campionato di Boxe senza contatto pieno, è motivo di grande orgoglio e soddisfazione".

Stefano De Martino, i fratelli e la privacy

Stefano sui social si è limitato a mettere mi piace e a commentare il post della Boxe Vesuviana, nessuna dedica o esternazione particolare. Questo è in linea con la ricerca di privacy che da sempre De Martino ricerca, infatti sui suoi fratelli si sa pochissimo, Davide, 18 anni, su Instagram non ha alcun post, mentre invece ha alcune storie salvate tra quelle in evidenza, la sorella Adelaide sul social ha più contenuti e ogni tanto ha condiviso foto con Stefano e Davide, oppure con il nipote Santiago.

Se la famiglia di Belen Rodriguez è spesso sotto i riflettori, compresi i suoi genitori, quella di De Martino no. Proprio come il conduttore anche loro sono molto riservati e infatti la notizia della vittoria dell'incontro di boxe di Davide ha stupito molti fan di Stefano che non sapevano che avesse un fratello così giovane.