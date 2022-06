Stefano De Martino torna ufficialmente in famiglia: eccolo con il clan Rodriguez

Ormai lo sappiamo tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino il ritorno di fiamma alla seconda prosegue a gonfie vele! A confermarlo, come se non bastassero gli scatti di dolci effusioni, ci pensano le fedi nuziali rispuntate agli anulari degli ex coniugi. Un dettaglio che lascerebbe presagire, dicono i ben informati, che tra i due c’è il desiderio di convolare nuovamente a nozze. Ora un nuovo dettaglio, trapelato proprio dai social, arriva a darci un’ulteriore convalida di come le cose tra la coppia più amata del piccolo schermo vadano alla grande. Stefano è stato infatti avvistato insieme alla famiglia dell’argentina. Passino gli amici, ma introdurre un partner in famiglia sancisce una storia come ufficiale. L’ex ballerino è tornato a frequentare gli amici di Belen, ed ora anche il clan Rodriguez. In una storia postata da la petineuse Patrizia Griffini, hairstylist ufficiale dei Rodriguez, si vede De Martino insieme a mamma Veronica Cozzani e papà Gustavo. L’occasione è una bella grigliata, che il napoletano si diverte ad allestire insieme all’ex, o forse non più, suocero, mentre Veronica e il resto della crew si rilassano su dei divani. A rivelare il dettaglio, l’influencer specializzata in gossip Deianira Marzano, proprio su Instagram. Insomma Stefano è rientrato di diritto nel clan Rodriguez e sembrerebbe proprio che i suoceri l’abbiano riaccolto a braccia aperte.

I rapporti tesi tra Stefano e Gustavo in passato

Eppure in passato non è mancata della maretta, specie con papà Gustavo. Nel 2016 il settimanale “Chi” pubblicò gli scatti di una lite fuoriosa tra il conduttore di “Stasera tutto è possibile” e Rodriguez senior. Secondo quanto riportava la rivista di Alfonso Signorini, il ballerino di Amici si era recato a casa della (ex) moglie per prendere Santiago, ma siccome Santiago non stava tanto bene, Belen ritenne opportuno non farlo uscire. Una decisione che non piacque a Stefano, che chiese di poter vedere il bambino, ma intervenne proprio Gustavo Rodriguez, deciso a voler parlare con il genero. Ne scaturì un’accesa discussione, anche se il ballerino ha mantenuto una certa calma, al contrario del padre di Belen, che dagli scatti pubblicati su Chi, appariva molto nervoso.