Strappa delle piante per "pulire il mare" e scoppia la polemica. Il video

"Ma statte ferma signò, piuttosto raccogli i mozziconi". È questo è uno dei commenti più gettonati sotto al video pubblicato da Selene Tola (che si definisce biologa marina) su TikTok. Un filmato che, nel giro di 48 ore, ha raccolto 1,8 milioni di visualizzazioni. Nel video in questione, Selene se la prende con una signora che - nel filmato che scorre dietro di lei - si vede raccogliere delle piante dal mare per "pulirlo".

La polemica (e il video)

"Ciao sono Selene e sono una biologa marina e oggi, in quanto tale, ti spiego perché tua madre (dice alla figlia che ha pubblicato il video originale, ndr) non ha pulito niente e invece ha fatto una stronza**", esordisce Selene. Che poi spiega che tipo di pianta la signora ha tolto dal mare e perché non avrebbe dovuto. Quella che la signora ha tolto dal mare, era una pianta importante. "Non è un alga, ma una pianta superiore che fa la fotosintesi. Quindi produce ossigeno e quindi è anche grazie alla Posidonia che possiamo respirare", spiega l'esperta nel video.

Quindi Selene aggiunge: "Innanzitutto mi preme dirvi che non c'è assolutamente bisogno di una laurea per capire che tutto ciò che trovate in mare e che sia di origine animale, va lasciato in mare. Se trovi delle bottiglie, se trovi delle buste di plastica, dei rifiuti allora quelli puoi toglierli. Anzi, grazie. Per quanto riguarda le altre cose, invece..". "In mare gli unici intrusi siamo noi - continua lei -. Detto questo, vi dico alcuni benefici della Posidonia. È una pianta endemica del Mediterraneo e quindi ce l'abbiamo solo noi, modestamente. È un bio-indicatore. Questo significa che la trovate solo nelle acque pulite. Se le acque sono torbide, inquinate, non c'è perché non sopravvive".

Infine la conclusione: "Signora, grazie mille per la sua dedizione alle pulizie ma era già pulitissimo così. Le praterie di Posidonia sono importantissime. Innanzitutto perché smorzano il moto ondoso, quindi rallentanto l'erosione. Con le loro radici stabilizzano il fondo, inoltre fungono da habitat per moltissimi organismi e alcuni piccoli pescetti se le mangiano. Le foglie? Erano ancora verdi. E comunque, anche quando sono morte, sono importantissime perché costituiscono delle impalcature con azione protettiva[..]".