Sylvester Stallone tenero papà, gli auguri social alla figlia

Aria di festa in casa Stallone. L’attore non è solo un rampante Rambo, ma anche un tenero papà, che non manca di festeggiare e celebrare le figlie su Instagram. Questa volta l’occasione è stata il 24esimo compleanno della secondogenita Sistine che l’attore non esita a definire il suo: "regalo più grande”. “Un compleanno davvero molto felice per la nostra fantastica Sistine!” ha scritto l’attore a corredo di un tenero carosello di immagini papà-figlia: “Ogni giorno con te è stato come Natale. Il regalo più grande! @sistinastallone”, ha concluso Stallone. Il post conteneva diverse foto di Sistine e il suo papà, da teneri scatti del passato a foto ironiche del presente. Sistine, che ha seguito le orme paterne diventando attrice si è sciolta difronte alla dolce dedica del padre, ed ha replicato:"Ti voglio bene papà!” Nel post anche una foto della festeggiata insieme alle due sorelle, Sophia Rose Stallone, 25 anni, e Scarlet Stallone, 20. Stallone ha calcato il red carpet, proprio in compagna delle tre in figlie, in occasione della premiere del thriller di Randall Emmett “Midnight in the Switchgrass”, interpretato da Bruce Willis, Megan Fox e Machine Gun Kelly. "Sono un uomo molto molto fortunato ad avere figli così meravigliosi e amorevoli che non mi hanno portato altro che gioia", ha scritto a corredo di una sua foto in compagnia delle tre ragazze. “Ora vorrei che smettessero di crescere così tanto! Lol", ha scherzato.”

Tutti i figli di Stallone

Sylvester Stallone è papà cinque figli e si è sposato per ben tre volte nel corso degli anni. La prima nel 1974 con l'attrice Sasha Czack, dalla quale ha avuto due figli: Sage e Seargeoh. Sage è venuto a mancare il 13 luglio 2012 all'età di 36 anni,dopo un arresto cardiaco, mentre Seargeoh è affetto da autismo. Dopo il divorzio con la Czack Stallone iniziò a frequentare Brigitte Nielsen e, nel dicembre del 1985, i due convolarono a nozze, per poi divorziare due anni dopo, non sono arrivati figli da questa unione. Nel 1997 Stallone si è sposato per la terza volta con Jennifer Flavin, con la quale ha avuto le tre figlie: Sophie, Sistine e Scarlet.