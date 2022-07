Tacchi 15 a 89 anni: Joan Collins in ospedale d'urgenza per un nervo schiacciato

Paura per Joan Collins. La diva stata trasportata d?urgenza in ospedale con un elicottero mentre si trovava in vacanza, nella sua cada nel sud della Francia. A dare la notizia era stata la stessa diva qualche giorno fa su Instagram. Joan si è mostrata sorridente con un look elegante a bordo di uno yatch, a corredo dello scatto ha scritto: ?Concedendomi una fantastica giornata fuori, una settimana fa sono stata Princess Grace Hospital di Monaco per un nervo schiacciato nella gamba. Non è divertente! Ma il personale è stato fantastico!? A parlare dell?incidente che ha preoccupato i fan, un amico dell?attrice 89enne alla testata statunitense Page Six: ?Joan è stata trasferita in elicottero in un ospedale di Monte Carlo per un nervo schiacciato e ora è tornata a casa a St. Tropez e sta passeggiando?, ha spiegato l?uomo.

La causa dell'incidente

La causa del nervo schiacciato della Collins? La sua tendenza ad indossare i tacchi alti anche a 89 anni. ?Ha 89 anni e va ancora in giro con i tacchi da 15 cm? ha aggiunto l?amico. Un rappresentante della Collins è stato raggiunto da Page Six, confermando la notizia, ma tenendo a precisare che Joan sta benone. ?Il dolore è stato atroce, ma fortunatamente l'ha affrontato e ora sta bene. È nel sud della Francia e si sta godendo il resto delle sue vacanze?, si legge nella testata. Il rappresentante dell?attrice ha spiegato che "sta riprendendo e sta bene", ma ha sottolineato che "quei nervi schiacciati sono brutali. È la cosa più dolorosa?. Un incidente che tuttavia non ferma Joan, che nonostante quanto accaduto non appare disposta a fare a meno dei suoi amati tacchi alti. ?Mentre parliamo, questo non inibirà in alcun modo la sua moda. Va bene?, ha concluso il referente.