Tania Cagnotto, la lezione (tutta da ridere) con Jury Cechi

Un anno fa Tania Cagnotto annunciava il suo ritiro dalle competizioni. Una scelta difficile per l’atleta, combattuta tra il poter partecipare alla sua sesta olimpiade, quella di Tokyo rinviata al 2021 a causa del Covid-19, e il desiderio di allargare la famiglia. Tania ha scelto la famiglia annunciato di essere in dolce attesa della secondogenita. Ora la Cagnotto si gode la vita da mamma seguendo la piccole Mia, 4 anni, e Lisa, la nuova arrivata, avute dal marito Stefano Parolin. Nonostante abbia messo al chiodo il costume da bagno i tuffi restano la grande passione di Tania, che cerca di trasmettere l’amore per questo sport alla primogenita. L’atleta documenta spesso le lezioni speciali in piscina che tiene per la sua Mia, che già dimostra la stoffa da campionessa.

L’accademy di tuffi della Cagnotto

La Cagnotto si gode ora le vacanze estive e dopo un soggiorno in montagna è volata in Sicilia. Anche qui il suo posto preferito non può che essere la piscina, dove si diletta ad impartire lezioni alla piccola Mia, e non solo. Come raccontato nelle stories Instagram Tania ha offerto la possibilità a molti piccoli ospiti del resort in cui alloggia con la famiglia di avere un’esclusiva lezione di tuffi con lei. Terminata l’accademy per i più piccoli ora per la tuffatrice è tempo di sottoporsi ad un duro allenamento.

L’allenamento con Jury Chechi

“Ora sono in vacanza ma oggi faccio una lezione privata molto speciale, ora vi farò vedere con chi”, annuncia divertita la Cagnotto. Ed eccolo lo speciale trainer di Tania. E’ niente di meno che il campione olimpico Jury Chechi. Tania e Jury si mostrano complici in un divertente siparietto. “Tra quando mi ammezzerai? Però non sei venuto al mio corso di tuffi, che scusa avevi?”, Domanda divertita la Cagnotto. “Ero fuori età”, asserisce Cechi, che da intransigente allenatore fa notare come la pancia della sua allieva sia rilassata dopo il parto. “Devo buttare giù questa panzetta”, ride la tuffatrice, che nonostante l’allenamento dallo sport mostra di avere ancora la tempra da atleta. E la sessione di ginnastica ha inizio. Tania si lascia guidare da Jury in una lezione di verticali perfette. E’ poi il turno degli anelli, specialità di Cechi.

Tania si mostra ancora in forma, ma il ginnasta è un allenatore piuttosto intransigente e quando la Cagnotto lamenta di avere i crampi sbuffa: “Ma non si può lavorare con un’atleta così!”, esclama ironico. Insomma la Cagnotto e Cechi si sono resi protagonisti di una divertente scenetta che ha deliziato i supporter degli atleti. Dopo la prova di Tania con la ginnastica ormai sono tutti desiderosi di vedere come se la cava Cechi sul trampolino della piscina, e chissà che gli atleti non concederanno ai fan un bis dei loro allenamenti in coppia.