Taverna Trastevere London, tutto quello che c'è da sapere sul ristorante di Nicolas Vaporidis

Nicolas Vaporidis è stato il vincitore dell’Isola dei Famosi. Una scelta che è piaciuta al pubblico, visto che l’attore romano ha conquistato con il suo carattere mite ma al contempo deciso. Vaporidis mancava da tempo sul piccolo e grande schermo nazionale. Come i telespettatori del reality di Canale5 hanno potuto apprendere, il 40enne risiede da anni a Londra dove svolge una professione inedita, quella di ristoratore.

Un po’ di Roma a Londra

Nicolas, con l’amico Alessandro, è infatti il proprietario del “Taverna Trastevere London”, che, come si deduce dal nome è specializzato in cucina romana. Il locale si presenta come un’autentica trattoria, che promette di portare nella city il folklore e i sapori della città eterna. I piatti proposti sono infatti quelli tipici della tradizione culinaria italiana e romana, dalle pizze ai classici primi come carbonara, amatriciana e gricia, fino ai secondi nostrani, dai saltinbocca alla romana, alle costolette di agnello. Il ristorante si trova nel quartiere di Winstanley Estate, nel sud di Londra, l’indirizzo preciso è: 112 St John’s Hill. Nel 2019 Vaporidis ha coronato il suo grande sogno nel cassetto, quello di aprire un ristorante tutto suo nella città che lo ha accolto. Nicolas dopo aver abbandonato l’università, come tanti giovani italiani si è trasferito a Londra, dove ha lavorato come cameriere, seguendo al contempo corsi di inglese e di recitazione presso il Lee Strasberg Theatre Institute. Nonostante il successo conquistato in Italia grazie a film di successo come “Notte prima degli esami”, l'attore ha voluto far ritorno nella capitale inglese e coronare il suo desiderio.

Nicolas, tra amore e carriera

Ma Nicolas ha un motivo in più per tornare a Londra, pare che li risieda la nuova giovane e misteriosa fidanzata del 40enne, Ali. La presenza della ragazza è emersa durante la partecipazione di Vaporidis all’Isola dei Famosi, che tuttavia da sempre molto riservato, ha cercato di non sbilanciarsi mai sulla nuova donna al suo fianco. Dopo la vittoria del reality Nicolas ha fatto ritorno a Londra, al ristorante e dalla sua Ali. Sembra però che il successo riscosso nel corso del programma abbia risvegliato le velleità artistiche di Vaporidis, che ha dichiarato: "Mi piacerebbe tornare al cinema”. Non a caso questi giorni Nicolas ha fatto ritorno a Roma, più precisamente in una nota casa di produzione cinematografica. Che qualcosa, non al Taverna Trastevere, bolla in pentola?