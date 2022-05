Maria De Filippi chiama in diretta Mara Venier e lei si emoziona: "Una delle poche che mi è stata vicina"

Maria De Filippi ha fatto una sorpresa a Mara Venier telefonandole in diretta per salutarla e farle gli auguri per i suoi trent'anni di carriera. È accaduto durante il programma Domencia In Show in onda su Rai 1 e, nello specifico, mentre la presentatrice veneziana era impegnata in una divertentissima intervista doppia fatta da Stefano De Martino alla Venier e a "Maria De Filippi" nella versione del suo imitatore Vincenzo De Lucia.

Il siparietto ha animato la serata di Rai 1 dedicata alla carriera trentennale della Venier e De Martino ha fatto divertire tutti con le domande rivolte alle due presentatrici che hanno spaziato dal professionale al privato sfociando anche nel piccante, come la domanda sul sesso che ha visto Mara Venier rispondere che è da troppo tempo che "non lo fa" perché lavora troppo. Proprio dopo questo divertente sketch di De Martino e Vincenzo De Lucia è arrivata la telefonata dalla vera Maria De Filippi alla Zia Mara.

La presentatrice di Canale 5 si è prima complimentata con la Venier per i suoi trent'anni di tv e poi le ha detto di aver apprezzato molto l'emozionante intervista fatta a Renzo Arbore poco prima che ha definito "bellissima e profonda".

Mara Venier, alla fine, non ha potuto che emozionarsi a queste parole e ribadire in diretta, davanti a tutti, che Maria è una delle poche persone che le è stata vicina in un momento difficile della sua vita e che il loro legame è indissolubile.