Teo Mammucari, ecco chi è la sua segretissima fidanzata: le prime foto insieme

Teo Mammucari da più di un anno sarebbe felicemente accompagnato. Il presentatore e comico è riservatissimo e infatti è riuscito a tenere segreta la sua relazione per molti mesi, poi il settimanale Chi lo aveva fotografato a pranzo fuori con Carlotta Mantovan. Il magazine aveva anche prontamente sottolineato che i due sono solo amici, e colleghi di Ballando, anche perché il cuore di Mammucari è impegnato. Non si conosce il nome della donna, ma si sa che ha circa 30 anni e che di professione è un maresciallo dell'esercito.

È il settimanale Gente a svelare per la prima volta il volto della donna. Lei ha lunghi capelli tra il biondo e il castano, una silhouette atletica e look molto sportivo. I paparazzi sono riusciti a fotografarli insieme prima a bordo di un monopattino elettrico (la foto risale a qualche mese fa) e poi, ora a novembre, su un monoruota anche quello elettrico mentre giravano per Roma.

Al momento non sono note altre informazioni, ma chissà, forse a Ballando con le Stelle qualcuno indagherà e a quel punto capiremo se Mammucari è pronto a ufficializzare in tv la sua relazione.