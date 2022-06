"Ma che caz*": l'inviato del Tg1 non si accorge di essere in onda. E gela la conduttrice

Attimi di sgomento e imbarazzo oggi all’edizione delle 8,00 del Tg1. Come di consueto alla conduzione del telegiornale Perla Di Poppa, giornalista di punta di casa Rai, nonché mezzo busto dell’edizione mattutina del Tg. Il telegiornale apre con i recenti con accadimenti dalla guerra Ucraina: “Segno internazionale per l’ultima strage di civili nel cuore Ucraina. Sale a 18 morti e 59 feriti il bilancio dell’attacco al centro commerciale di Kremenchuk. E’ un atto terroristico spudorato dice il presidente zelensky. Altre vittime nel raid del Donbas, oggi riunione del consiglio di Sicurezza Onu su richiesta di Kiev”, spiega la Di Poppa in apertura del Tg. Un introduzione per dare la parola all’inviato dall’Ucraina Enrico Bona. Ma qualcosa va storto. Bona è in diretta in attesa del collegamento, ma forse non se ne accorge in tempo. Il giornalista a cui la Di Poppa dà la parola sembra indaffarato a fare altro, e lo si sente pronunciare parole non di certo consone per il Tg nazionale: “Ma allora ca***!”, asserisce l’inviato del tutto ignaro di essere in diretta, mentre appare intento a guardare il suo smarthopone.

Perla Di Poppa sgomenta

La Di Poppa appare sgomenta dalla gaffe del collega. Sul suo volto compare un’espressione decisamente imbarazzata. La giornalista sembra molto intimidita da quanto accaduto, ma tenta comunque di proseguire con la conduzione del Tg, lasciando però trasparire un po’ di disagio. “Allora andiamo avanti parlando di Ucraina facciamo il punto di questa ultima giornata di guerra con Giulia Palmieri”, prosegue faticando a trovare le parole e dovendo fermarsi per riprendere il filo del discorso. Una gaffe in diretta prontamente ricondivisa dalla pagina Instagram intrashttenimento2.0, tra i commenti divertiti degli utenti. L’errore sembra essere invece sparito dal sito della Rai, dove rivedendo il Tg delle 8,00, non vi è traccia del qui pro quo. Il Tg sembra essere stato tagliato ad arte per nascondere ai telespettatori la figuraccia e probabilmente la parolaccia in diretta.