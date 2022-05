Il padre di Meghan, Thomas Markle, ricoverato per un grave ictus ha perso l'uso della parola

Tutti ricordano Meghan Markle calcare la navata il giorno del matrimonio a braccetto dal Principe Carlo perché suo padre non fu presente alle nozze, a causa di un infarto.

Thomas Markles stava finalmente per volare in Regno Unito per prendere parte alle celebrazioni per il Giubileo di Platino, ma anche questa volta è stato fermato da un malore.

Il 77enne è stato ricoverato per un grave ictus che lo ha colpito lunedì, nella sua casa a Tijuana in Messico. Portato d’urgenza in ambulanza in California pare abbia perso l’uso della parola.

Secondo quanto riferito da alcuni media statunitensi, l’uomo non riusciva più a comunicare verbalmente e ha dovuto annotare i suoi sintomi su di un pezzo di carta.

Samantha attacca la sorella Meghan

Samantha Markle, secondogenita dell’uomo e sorellastra della Duchessa di Sussex è intervenuta spiegando le condizioni del padre: “Mio padre è ricoverato in ospedale. Chiediamo privacy per la famiglia, per la sua salute e benessere. Ha solo bisogno di pace e riposo. Stiamo pregando”.

Anche in questo caso la Markle non ha perso occasione per lanciare una frecciatina al vetriolo a Meghan: “È una farsa quanto sia stato torturato e quanto abbia dovuto sopportare grazie all'indifferenza di mia sorella negli ultimi anni. Questo è imperdonabile”, ha aggiunto.

Secondo quanto riporta il DailyMail, ad inficiare la salute già labile di Thomas è stata in qualche modo proprio l’ultimogenita Meghan.

L’uomo aveva subito molto attacchi da parte dei membri della cosiddetta Sussex Squad di troll di Twitter, fan fedelissimi del Duca di Sussex e signora, dopo la sua decisione di lanciare uno spettacolo su YouTube. Attacchi che hanno intaccato la sua pressione sanguigna portandolo ad avere un ictus.

Il viaggio di riconciliazione nel Regno Unito annullato

Per un tragico scherzo del destino anche questa volta Markle sarebbe dovuto volare alla volta del Regno Unito. L’uomo sarebbe stato ospite del giornalista Dan Wootoon per commentare il Giubileo di Platino della Regina. Era prevista una visita proprio nel Castello di Windsor, luogo in cui avrebbe dovuto accompagnare la figlia Meghan lungo la navata. Thomas era inoltre fiducioso, come riferisce Wooton al DailyMail, che la sua presenza a Londra l’avrebbe fatto riavvicinare alla figlia, anche lei presente in città per festeggiare la regina.

Sarebbe stata inoltre l’occasione perfetta per conoscere il genero Harry e i due nipotini, Archie, 3 anni, e Lilibet, 11 mesi, ma anche questa volta il destino ci ha messo lo zampino.