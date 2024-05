Caso Maionchi, Tiziano Ferro rilancia e chiama in causa Sabrina Ferilli: "Troppe cose non dico"

Tiziano Ferro è un fiume in piena. L'amarezza per le accuse mosse contro di lui da Mara Maionchi nell'intervista a Belve continua ad essere palesata dal cantautore su Instagram, luogo virtuale da cui sta pubblicando i suoi sfoghi volti a sconfessare la colpa di ingratitudine espressa dalla discografica nei suoi confronti. Dopo aver condiviso l'articolo con cui la giornalista Grazia Sambruna spiega perché Maionchi sia "non la tenera nonnina, ma il lupo" che ha impedito a Ferro di rivelare la sua omosessualità all'inizio della sua carriera, poco fa il cantante ha fatto sue le parole pronunciate da Sabrina Ferilli durante una sua apparizione a Domenica In.

"Tu non ti tieni niente" è stata l'osservazione che Mara Venier rivolse all'attrice in quell'occasione. "Nooo mi tengo, hai voglia! Mi tengo l'80% delle cose che vorrei dire" la risposta di Ferilli che poi manifestò con schiettezza verace il suo pensiero: "A furia di non poter raccontare certe verità alla fine ci siamo soffocati. L'arte non puoi imbrigliarla costantemente con come lo devi dire, quando e cosa. Ca*zo allora non parliamo più, facciamo altro, decidiamo che non esiste più la libertà di parola, di sentimenti, facciamo altro. Tutti i personaggi devono essere sempre buoni... La gente è esasperata". Ebbene, in calce a questo video Tiziano Ferro ha scritto: "Il mio stesso pensiero stamattina. Giuro. Grazie Sabrì". E ancora: "Perché io mi tengo tutto dentro... Sempre io due secondi dopo", ha aggiunto il cantante, probabilmente intenzionato a far capire di essere stufo di tacere ancora e di essere pronto, proprio come Ferilli in quell'occasione, a dire una volta per tutte ciò che pensa. Che questo desiderio di sincerità assoluta riguardi il suo rapporto con Mara Maionchi? Viste le tensioni del momento, non pare improbabile pensare che a breve possa arrivare la sua versione dei fatti...