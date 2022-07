Tom Cruise compie 60 anni: come ha festeggiato

Tom Cruise ha spento 60 candeline ieri 3 luglio. L’attore ha trascorso il suo giorno speciale prendendo parte Gran Premio di F1 britannico. Cruise è apparso sorridente e sereno con indosso un look casual nel suo stile: polo azzurra, pantaloni scuri e i suoi immancabili occhiali da sole da aviatore. L’attore è stato raggiunto dalle telecamere di Sky Sports, non esitando ad a esprimere il suo sostegno all’amico Hamilton: “Lewis per sempre”, ha detto, aggiungendo: “È un mio grande amico. Spero che abbia una grande giornata”. Cruise ha trascorso un compleanno londinese, lo statunitense ha passato il weekend del suo compleanno nella capitale inglese partecipando venerdì al concerto di Adele al British Summer Time Hyde Park Festival.

Un compleanno festeggiando il successo di "Top Gun: Maverick"

E’ decisamente un compleanno felice per Tom, che ha ottenuto un lauto regalo dal suo ultimo film “Top Gun: Maverick”. All’inizio di questa settimana la pellicola ha superato il miliardo di dollari al botteghino mondiale, secondo Variety . “Top Gun: Maverick” si è attestato come il primo dei film di Cruise a raggiungere questo raro traguardo, scalzando addirittura Mission: Impossible – Fallout del 2018 , che ha incassato 791,1 milioni di dollari. Secondo i risultati di Box Office Mojo, "Top Gun : Maverick” è ora tra i 50 migliori film di tutti i tempi in termini di performance al botteghino. Sono solo 5 i film che hanno guadagnato ciascuno più di $ 2 miliardi. Al primo posto Avatar del 2009 , che ha incassato 2,8 miliardi di dollari. Cruise non ha mancato di festeggiare sui social il successo della nuova pellicola, scrivendo: "A tutti i film in uscita, a tutti gli studios e a tutti gli espositori: congratulazioni. Al pubblico: grazie per esserti avventurato e averci permesso di intrattenerti. Ci vediamo al cinema", ha detto l’attore.