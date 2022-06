Tom Hanks infuriato con i fan dopo che fanno cadere la moglie

Tom Hanks negli Stati Uniti considerato un vero e proprio eroe nazionale. Capita quindi che l?attore sia braccato da fan in visibilio. Un fervore che spesso sfocia nella maledizione facendo irritare il 65enne. E? quanto accaduto a New York mercoledì sera. L?uomo stava uscendo da un locale in compagnia della moglie Rita Wilson, quando è stato avvicinato da un gruppo di fan esultanti che tuttavia si è avvicinato troppo alla donna.

Tom Hanks infuriato

Il premio Oscar si è infuriato quando il gruppo troppo zelante ha quasi fatto cadere la moglie che ha finito per perdere l?equilibrio. "Smettila!" ha gridato la signora Hanks. ?Mia moglie? Indietro ca***! Far cadere mia moglie?!?, ha urlato infuriato l?attore, prima che la coppia si precipitasse in un?auto. Un fan, compreso l?impeto avuto, si è prontamente scusato: "Scusaperquesto, Tom?. Wilson e Hanks sono sposati da 34 anni . Si sono conosciuti nel 1981 sul set di "Bosom Buddies", una sitcom andata in onda dal 1980 al 1982. A quel tempo, Hanks era ancora sposato con la sua prima moglie, la fidanzatina del college Samantha Lewes, dalla quale ha avuto due figli , Colin Hanks, 44 anni, e la figlia Elizabeth Hanks, 40 anni. Tom e Wilson hanno poi avuto altri due figli insieme: l'attore e rapper Chet Hanks, 31 anni, e Truman Hanks, 26.

Le difficoltà con il figlio Chet

Chet dopo aver avuto problemi con la cocaina ha finalmente ritrovato la stabilità. Nonostante la reputazione impeccabile di suo padre, Chet ha pubblicato a febbraio su YouTube in un video intitolato The truth about growing up as a Hanks (La verità sul crescere come un Hanks) raccontando le difficoltà avute con il padre: "Ho incontrato molto disprezzo, molta animosità e molta negatività, solo per essere il figlio di un attore famoso. A causa di preconcetti per i miei coetanei sarei stato solo un moccioso viziato e arrogante. Mi è mancato un modello maschile forte che mi dicesse 'sono solo gelosi di te'. Mio padre non mi ha sostenuto".