Parla Tommaso Longobardi, l'uomo social di Meloni: "La risposta a Murgia? L'ha scritta Giorgia"

Tommaso Longobardi è il responsabile della comunicazione social di Giorgia Meloni, è il suo social media manager. Entrato nella squadra di Fratelli d'Italia nel 2018 in occasione della campagna politica non l'ha più lasciata. Longobardi, 32 anni e una laurea triennale in psicologia, prima di far parte dell'entourage di Meloni lavorava alla "Casaleggio Associati": "Per due anni ho lavorato nell’ufficio di Gianroberto. Era più che altro un contesto aziendale, mentre la comunicazione politica vera e propria è arrivata dopo", ha spiegato Longobardi al Corriere della Sera.

Longobardi e Meloni lavorano insieme dal 2018

"Con Giorgia sono sbarcato circa sei anni fa, durante la campagna delle politiche del 2018. Non avevano ancora al loro interno una squadra che curasse l’aspetto social. Arrivavo tramite agenzia, quindi ho fatto questa prova. Durante la campagna elettorale ci siamo trovati bene, in particolar modo con Giorgia" e le loro strade non si sono più divise.

Alla domanda se lui sia sempre d'accordo con le posizioni di Meloni non risponde direttamente: "Esprimendo comunque una linea comunicativa non posso non essere d’accordo. Chiaramente se uno dovesse fare comunicazione per una campagna che non condivide non sarebbe nemmeno troppo efficace", ma poi sulle sue posizioni politiche chiarisce di non essersi mai "configurato né con la destra, né con la sinistra. Ho idee personali su tantissime tematiche". Però alle ultime elezioni ha votato Fratelli d'Italia perché è "convinto della figura di Giorgia", ma ci tiene a precisare che "a livello professionale uno debba scindere dalle sue posizioni personali e riuscire a fare il professionista, altrimenti diventi un militante".

Tra i suoi successi il video realizzato in occasione del Primo Maggio in cui mostra Giorgia Meloni a lavoro dentro Palazzo Chigi: "Su quel video si è detto di tutto. È nato la mattina stessa del Consiglio dei ministri per rispondere alle lamentele dei sindacati su quella giornata". Dopo un confronto con Meloni è nata l'idea del filmato: "Trovo che sia giusto raccontar il palazzo perché non è solo del presidente del Consiglio. È il Palazzo della collettività. Ai ministri lo abbiamo detto tre minuti prima. Nulla di preparato", e riguardo ai tagli sono stati fatti solo per "renderlo più incisivo", quindi nessun set cinematografico, solo lui e "0il fotografo di Palazzo Chigi".

La gestione dei social del Presidente del Consiglio

A gestire i social, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, TikTok e Linkedin, sono lui e quattro collaboratori: "Due persone si occupano di Twitter e le altre due sulla parte grafica, montaggio e il social generico". Ovviamente non è Giorgia Meloni che pubblica, non è neanche lui che posta ma una delle persone che lavoro con Longobardi, e per questo motivo la "figura del social media deve essere sempre legata e avere sempre una sorta di sintonia profonda con la persona con cui lavora". E il post dedicato a Michela Murgia? "Lo ha scritto Giorgia, Giorgia ha letto la lettera". Da quando sono al governo lo stile comunicativo è cambiato, è diventato più istituzionale, "diciamo più conciliante anche nei contenuti, anche se già nell’ultimo periodo, prima della campagna elettorale, abbiamo sempre utilizzato un tono abbastanza istituzionale".

Per quanto riguarda la figura di Elly Schlein non c'è alcun interesse di polarizzazione da parte di Fratelli d'Italia: "Nel senso che comunque noi dalla presidenza del Consiglio non cerchiamo l’impatto, diciamo che lo fa l’opposizione, per loro è più facile". Poi, per quanto riguarda l'intervista della segretaria del Pd e l'armocromia ironizza: "Non l’ho letta. Sui social ho visto questa polemica sull‘armocromista. Quello che posso dire è che Giorgia non ne ha bisogno adesso e non ne avrà bisogno neanche in futuro".