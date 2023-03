Nato il figlio di Aurora Ramazzotti, Tommaso Zorzi scherza: "Posso finalmente essere la zia single"

Aurora Ramazzotti è diventata mamma e non potevano mancare gli auguri, anche social, di mamma Michelle e dei suoi migliori amici: Sara Daniele e Tommaso Zorzi. Sia Sara sia Tommaso hanno scritto nelle loro storie Instagram parole di amore nei confronti della neo mamma e del neo papà, Goffredo Cerza. E se Sara punta più sull'emotività, Zorzi invece si propone come la "zia single con le borse di Hermès". "Posso finalmente essere la zia single che giuda una Range Rover, colleziona borse di Hermès e arriva dilaniata alla cena di Natale. This is what dreams are made of", queste le parole del neo zio.

Aurora e Goffredo hanno annunciato la lieta notizia condividendo su Instagram due tenere foto dall'ospedale, il nome scelto per il bambino è Cesare.

Il rapporto tra Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi

L'amore non è bello se non è litigarello e lo sanno molto bene anche Aurora e Tommaso uniti da un'amicizia decennale che però ha subito molti alti e bassi. Di questi up ad down aveva parlato l'influencer mentre si trovava nella casa del Grande Fratello Vip. "Ci ho litigato perché ho un carattere di me*** - aveva confidato ai coinquilini -. Lei è fidanzatissima e forse è una cosa che non riesco ad accettare. Ho la sindrome dell'abbandono, mi sento sempre un po' in difetto rispetto a certe situazioni. Essendo la mia migliore amica ed essendo lì in casa con tutti, mi aspettavo una chiamata in più. Per questo abbiamo litigato".

Poi ecco nel 2021, per la precisione a giugno, una foto che ha suggellato il ritorno della calma, perché alla fine se c'è amore non c'è litigio che separa. Che i due stessero cercando un modo per riavvicinarsi era già evidente, ad aprile, quindi due mesi prima della foto Aurora per il compleanno di Zorzi aveva scritto: "Non ho ma rinunciato alla nostra amicizia, scegliendola giorno dopo giorno anche quando sparivamo dalle nostre vite". Questo sarà un nuovo capitolo del loro legame e come si evince dalle sue parole sarà molto presente nella vita di Cesare.