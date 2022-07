Francesco Totti e Ilary Blasi: Vladimir Luxuria commenta la separazione

L'annuncio della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha alzato un vero e proprio polverone mediatico. Un annuncio arrivato dopo 20 anni d’amore e tre figli, che ha gettato tanti nello sconforto. Anche molti vip nostrani sono stati colpiti dall’addio della coppia che sembrava inossidabile, intervenendo a dire la loro sulla notizia dal momento. Da Alba Parietti, passando per Sonia Bruganelli, sino a Simona Ventura, numerosi volti del piccolo schermo hanno espresso il loro parere sulla separazione di cui tutti parlano.

Il parere di Vladimir

Da ultima anche Vladimir Luxuria si è pronunciata sulla rottura tra Totti e la Blasi. L’ex politica negli ultimi mesi è stata piuttosto vicina ad Ilary, in quanto opinionista della 16esima edizione dell’Isola dei Famosi condotta dalla romana. Le due nel corso delle dirette si sono mostrate sempre affiatate e complici, dimostrando al pubblico d’avere un rapporto d’intesa. Vladimir è stata intervistata dalla testata “Torino Cronaca Oggi” in merito ai suoi impegni in Piemonte, dal ruolo di madrina al Pride di Asti, alla presentazione del monologo “Le vie di una signora sono infinite” all’Evergreen Fest di Torino. Tra una battuta e un’altra non è mancata una domanda scottante sul caso del momento: “Cosa pensa della separazione da Totti, ne sapeva qualcosa?”, domanda all’attivista la giornalista Simona Totino.

L’allegria di Ilary durante l’Isola ha messo a tacere le voci di crisi

“Ho sempre voluto rispettare la loro privacy”, asserisce Vladimir, che lascia intendere di essere forse già da tempo a conoscenza della rottura in corso. L’opinionista rincara poi la dose: “Sono due persone mature e intelligenti, Ilary non fa mai pesare sugli agli i suoi problemi, tende sempre a essere allegra e vivace”, ha spiegato. Evidentemente Luxuria fa riferimento ai tre mesi dell’Isola dei Famosi che hanno impegnato la conduttrice. Nonostante la dolorosa separazione dal marito fosse in corso, ancora lontana dai clamori del gossip, la Blasi non è mai apparsa affranta o giù di tono nel corso delle puntate del reality. Anzi, l’ex letterina ha sempre lasciato trasparire la sua verve e il suo peculiare spirito giocoso, che effettivamente hanno allontanato le voci di crisi che già circolavano da tempo. Luxuria infatti non ha infatti dubbi su come Ilary gestirà questo periodo complicato: “E’ una tosta, sicuramente sa come affrontare questa situazione”, ha concluso.