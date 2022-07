Totti e Ilary. Interviene figlia di Gigi D'Alessio: "Questa roba fa male, io sono figlia di queste schifezze"

Nelle ultime ore non si parla d’altro. Il mondo del gossip, e non solo, è stato galvanizzato dall’annuncio della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Una rottura che lascia con l’amaro in bocca tanti, visto che la coppia dopo 20 anni insieme e tre figli, sembrava incrollabile. "Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”, ha riferito la Blasi ad Ansa. "Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile": le fa eco l'ex capitano della Roma. "Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido - conclude Totti - nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli”.

La priorità di Ilary e Francesco

La priorità di Ilary e Francesco in queste giornate infiammate dal gossip e i pettegolezzi rimangono i figli Cristian, Chanel e Isabel. E’ per loro che le due celebrità nostrane, nonostante le voci che si rincorrevano da mesi, hanno sempre smentito con veemenza la crisi. Anche se è stata resa nota la notizia, gli ex coniugi cercano di proteggere i tre ragazzi, che rimarranno a vivere con la madre nella casa di famiglia all’Eur. Come ogni separazione, oltre che per la coppia, il momento è delicato e destabilizzante specie per i figli. Per di più Cristian, Chanel e Isabel sono sottoposti al fuoco del gossip, tra illazioni, presunti tradimenti e nuovi amori dei genitori, che rendono indubbiamente questo momento particolare ancor più complesso.

Ilaria D'Alessio: "Ci vuole rispetto"

Lo sa bene la figlia di un’altra celebrità nostrana che si è trovata a fronteggiare la separazione dei genitori. E’ Ilaria D’Alessio, figlia di Gigi e dell’ex moglie del cantautore napoletano, Carmela Barbato. I genitori di Ilaria si sono lasciati quando lei era solo un’ adolescente, a portare alla fine del matrimonio, pare, l’avvicinamento di Gigi alla giovane collega Anna Tatangelo. Ieri come oggi scoppiò il gossip e si fecero strada insinuazioni, speculazioni e voci di ogni sorta, sulla fine del longevo matrimonio. Un momento molto sofferto dalla figlia del cantautore, oggi 30enne, che sul suo profilo Instagram è intervenuta a dire la sua sul caso Totti-Ilary. La D’Alessio ha voluto portare l’attenzione sulle possibili ripercussioni che stanno vivendo i figli della coppia, ricordando come anche per lei la separazione dei genitori, vissuta nel gossip, sia stata dolorosa: “Scusate ragazzi all’ennesimo articolo che leggo sulla vicenda Totti-Ilary non posso fare altro che pensare ai figli di questo matrimonio e allo sciacallaggio mediatico a cui sono sottoposti”, ha chiosato Ilaria: “Io capisco i genitori del mondo dello spettacolo, ma ci devono essere dei limiti. Questa roba fa male, io sono figlia di queste schifezze. Vi assicuro che bisogna fare meno, bisogna tener conto che queste cose hanno ripercussioni sul cervello di ragazzi in età adolescenziale, un po’ di rispetto”, ha tuonato la ragazza, che dopo anni di scontri con l’ex matrigna Anna Tatangelo è riuscita a riconciliarsi con lei. In particolare Ilaria è molto legata al fratellino Andrea, nato dalla relazione del padre con la Tatangelo. La ragazza e la grande famiglia allargata del cantautore napoletano hanno accolto con amore anche l’ultimo arrivato del clan D’Alessio, Francesco, avuto dalla compagna Denise Esposito.