Ultimo, al concerto l'annuncio: la fidanzata è incinta. Il gesto inaspettato e le reazioni social: "C'è gente ancora viva tra il pubblico?"

Durante il terzo concerto allo stadio Olimpico di Roma, tenutosi lunedì 24 giugno, Ultimo è stato protagonista di un gesto che ha spiazzato tutti i fan lì presenti, i quali non sono riusciti a nascondere né la sorpresa, né l'entusiasmo per l'annuncio del cantante, difficile da non captare tra grida di gioia e applausi, quelli che subito dopo hanno accompagnato le parole: "La parola famiglia, l’ho imparata da voi". Scopriamo insieme cosa è accaduto al concerto partendo dall'inizio.

Il gesto inatteso e le parole di Ultimo

Tra una performance e l'altra, Ultimo (28 anni) ha invitato la sua dolce metà, Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi, a salire sul palco dello stadio Olimpico, dove è avvenuto il lieto annuncio: ad un certo punto il cantante romano si è chinato con il corpo all'altezza della pancia della sua fidanzata e l'ha baciata dolcemente, confermando le voci emerse negli ultimi giorni: Ultimo diventerà per la prima volta padre, ma per maggiori dettagli sul sesso del nascituro dovremo aspettare ancora un po', anche se dalle prime indiscrezioni è emerso che potrebbe essere un maschietto. Ai fan, comunque, è bastato il suo gesto per esplodere in un urlo di felicità.

Dopo la notizia della dolce attesa di Jacqueline, un bacio più romantico che passionale ha sigillato quel momento, e i due si sono avvicinati insieme ai fan, mantenendo per tutto il tempo il contatto fisico. A quel punto Ultimo, emozionato, ha dichiarato: "Ho imparato da voi, da quando siamo partiti insieme, una cosa: la parola famiglia, l’ho imparata da voi", e il pubblico ha festeggiato con la coppia, ormai in procinto di formare una bella famiglia, intonando il ritornello di un brano che il cantante romano aveva scritto proprio per il suo amore.

I commenti sui social

Nel frattempo da ore i social sono invasi dai commenti dei fan, che hanno raccontato le proprie emozioni su X (ex Twitter): "C'è gente ancora viva tra il pubblico?", "Io ero tra il pubblico e posso dire che da quel momento non ho capito più niente ahaha", "Diventiamo zii", "Grazie per non averlo fatto sabato altrimenti allagavo l’olimpico", "Loro sono la perfetta definizione di amore: vero e puro", "Non so se sarai un maschietto o una femminuccia… Ma so che sarai tanto fortunato/a. Avrai due genitori meravigliosi e tantissime persone che ti vogliono già bene. Baby Moriconi ti aspettiamooooo".