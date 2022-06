Una nuova fidanzata per Antonio Spinalbanese?

Archiviata la relazione con Belen Rodriguez, Antonino Spinalbanese è tornato su piazza. Dopo che l’ex compagna ha ritrovato la felicità tra le braccia dell’ex marito Stefano De Martino, anche l’hairstylist cerca di consolarsi. Antonino ha trascorso qualche giorno al mare ad Ibiza da solo, senza la piccola Luna Marì che è rimasta a casa con la mamma. Pare che il ragazzo fosse sull’isola spagnola anche per gli scatti della collezione Sant Gertrudis beachwear, brand di costumi dallo “spirito ibizenco, eleganza italiana. Il sogno di 3 amici”, si legge nel sito nel brand. Sembra che anche Spinalbanese, volto della collezione, sia coinvolto nel progetto. Non a caso il nome del brand è piuttosto evocativo. Santa Gertrudis de Fruitera, è infatti il paese di Ibiza che ha visto nascere la storia d’amore tra l’hairstylist e la showgirl. Era il 2020 e Belen necessitava di un parrucchiere, le venne allora presentato il giovane Spinalbanese e da lì fu amore. Un legame profondo quello con la città ibizenca, tanto che Antonino ha tatuato sul braccio il nome del luogo che lo legherà per sempre all’ex compagna.

Antonino in dolce compagnia

Il 27enne ha documentato sui social il soggiorno sull’isola, tra tuffi al mare e scorci incantevoli, ma pare che il ragazzo non fosse del tutto solo… Infatti nelle stories Instagram è spuntato uno scatto di Spinalbanese che ha fatto insospettire i followers. Antonino ha postato la foto di una ragazza misteriosa intenta a prendere il sole. Di lei vediamo solo il corpo, mentre tiene in mano il cellulare, con indosso un costume da bagno arancione e camicia in tinta. Un particolare sibillino per annunciare una nuova relazione? Così la pensano i commentatori dei social, mentre secondo il gossip Spinalbanese starebbe per entrare nel cast del Grande Fratello Vip, una scelta non condivisa dall’ex Belen.

Rapporti incrinati con Belen

I rapporti tra i due sembrerebbero infatti tesi. La relazione, nata nel 2020, si è conclusa a gennaio di questo anno, solo qualche mese dopo l’arrivo della primogenita della coppia. La Rodriguez ha iniziato subito una nuova relazione con l’ex marito Stefano De Martino, che pare proceda a gonfie vele, tanto che la showgirl e l’ex ballerino hanno rimesso le fedi nuziali al dito. Una scelta che non è piaciuta a Spinalbanese che ha replicato al gesto sfoggiando all’anulare una fede con inciso il nome della piccola Luna Marì. Ma pare che ora nel cuore di Antonino sia tornato a battere. Una nuova love story o una stoccata alla celebre ex? Solo il tempo saprà dirlo.