Uomini e donne, cicogna in arrivo in casa Damante? L'indizio

E se dietro a quel ventre non più piatto di Elisa Visari ci fosse l'inizio di una gravidanza? In molti si stanno chiedendo se Andrea Damante stia per diventare padre ma ad oggi nessuno dei due papabili genitori ha proferito parola in merito. Eppure il fisico filiforme della giovanissima fidanzata del "Dama" sembra cambiato e per una che è sempre attentissima a cibo e attività fisica sembra quasi impossibile sia un gonfiore legato ad un piatto di pasta in più.

I due fanno coppia fissa da oltre due anni, ovvero da quando l'ex tronista ha messo un punto definitivo alla relazione tormentata con Giulia De Lellis, ora impegnata con Carlo Gussalli Beretta, e di recente hanno vissuto un momento di crisi che sembra essere superato. Li abbiamo visti anche alle prese con i balli di coppia, quale fosse una sorta di terapia, e poi gli ultimi scatti che lasciano intendere ad una possibile gravidanza in corso.

Le voci si rincorrono sul web da circa un mese e negli ultimi giorni hanno preso forza soprattutto dopo gli scatti pubblicati dalla coppia da Montecarlo, invasi da commenti come: "diventi papà", "un bebè in arrivo" o semplicemente: "Ma lei è incinta?".

Il tempo darà risposte eppure lui si era detto pronto a mettere su famiglia sin dall'inizio della sua relazione con la giovane attrice : "Sogno una famiglia con lei ed io ho sangue siciliano e voglio diventare papà. Non vedo l’ora ma faremo le cose perbene. E sogno anche il matrimonio ma c’è tempo!", aveva dichiarato quando fu ospite della trasmissione web Il Punzo Z, condotta da Tommaso Zorzi.