"Auguri amore mio +10", Ida Platano festeggia il compleanno del figlio Samuele

Auguri speciali per il figlio dell'ex compagna di Riccardo Guarnieri. La parrucchiera siciliana lascia un post pieno d'amore sul suo profilo Instagram in occasione del decimo compleanno del suo bambino

"Ti porto sulle mie spalle come ti ho portato in grembo, per dirti che avrai sempre una spalla su cui appoggiarti"...questo il messaggio d'amore che l'ex dama del Trono over scrive al figlio nel suo giorno del suo decimo compleanno.

Dopo la fine della storia con Riccardo Guarnieri la parrucchiera siciliana si è un po' defilata dal piccolo schermo ma continua ad essere attiva sui social dove è seguita da migliaia di followers.

Tra i commenti vip sotto al post lasciato dalla Platano è comparso un messaggio di Gemma Galgani: "Samu, arriva anche Zia Gemma, a farti nuovamente gli auguri ! Bacissimi". Le due donne hanno infatti stretto un legame d'amicizia proprio nel salottino di Uomini e donne tanto che la Platano, quando ancora sognava di indossare l'abito bianco con Guarnieri, aveva dichiarato di volere Gemma al suo fianco nel giorno del Sì.