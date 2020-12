Uomini e donne, Marianna si rigioca la carta Armando ma viene rispedita a casa: "Questione di dignità"

Era arrivata in studio dichiarandosi per il corteggiatore campano poi aveva catturato le attenzioni del tronista ma in poche esterne l'aveva liquidata. Ora la corteggiatrice ci riprova ma il risultato non è quello sperato

"Voglio vederti in privato poi non te lo chiedo più", con queste parole Marianna, la corteggiatrice campana "scaricata" dal tronista De Matteis, torna nello studio di Uomini e donne chiedendo una nuova possibilità ad Armando ma il cavaliere è irremovibile: "Non me la sento di tenerti qua, è una questione di dignità".

Uomini e donne, Marianna viene rispedita a casa

Eppure Marianna già una volta era stata "scansata" da Armando dopo che la stessa si era dichiarata per il tronista.

Il suo ritorno in studio viene letto come un modo per allungare il brodo, per avere visibilità, eppure lei si ostina a dire che al telefono Armando le aveva fatto intendere che qualcosa c'era da parte sua. Alla giovane non resta che uscire dallo studio.

Chi è Marianna Faraldo di Uomini e Donne

Non ancora trentenne, Marianna Faraldo è una corteggiatrice campana che conta oltre 5mila follower. Formosa ed attraente, è attualmente single ma nel suo passato ci sono state tre storie importanti. In studio si è presentata per corteggiare il cavaliere Armando Incarnato ma ultimamente ha voluto approfondire anche la conoscenza con il tronista Gianluca De Matteis, per poi tornare, appunto, da Armando (ricevendo il benservito).