Uomini e donne, problemi di salute per Giacomo Czerny: parla la fidanzata

Una corsa al Pronto soccorso, un messaggio condiviso sui social e monta la preoccupazione tra i fans. Cosa succede a Giacomo Czerny? L'ex tronista nei giorni scorsi è finito al Pronto soccorso anche se dopo ore di attesa ha preferito tornarsene a casa. A condividere il fatto è stata la fidanzata Martina Grado che, incalzata dalle domande dei fans, nelle scorse ore è tornata sull'accaduto ma non è entrata nel dettaglio.

"Ha passato tempi migliori, ora serve pazienza, riposo e cure adeguate oltre ai miei vizi e coccole", ha scritto l'ex corteggiatrice sui social. I fans della coppia sono soliti assistere ai problemi di salute di lei, che da tempo lamenta dolori alla stomaco per i quali si è sottoposta più volte ad accertamenti ma era forse la prima volta che l'ex tronista si mostrava sofferente.

Dal profilo del videomaker nessun aggionamento se non la condivisione di qualche scampolo di vita tra lavoro, amore e passioni, in particolar modo per i suoi pelosi: Marvel, la gattina regalo della compagna e Tyger il cane di lei.